普發現金將上路 新北綠營籲加碼 侯友宜：拜託議員謹慎評估

新北市長侯友宜回應，新北目前還有887億的債務要償還，這時若要發4.6萬給每位市民，那要他去賣公園？這不是在討價還價，而是現實的問題，錢要怎麼發得出來？拜託議員謹慎評估。（記者羅國嘉攝）

普發現金11月5日開放登記，新北市議會民進黨團今（28日）在議會總質詢呼籲新北市加碼，市長侯友宜回應，新北目前還有887億的債務要償還，這時若要發4.6萬給每位市民，那要他去賣公園？這不是在討價還價，而是現實的問題，錢要怎麼發得出來？拜託議員謹慎評估。侯也尊重議會決議，但自治條例不能抵觸中央法律，照顧人民也要遵守財政紀律。

新北議會民進黨團總召廖宜琨指出，以新北為例，404萬人口計算，可獲404億元，這是給新北市民最大禮包，也是給市府拚經濟的最佳時機，因為全體市民不是只有等待中央普發現金，市長應該要加碼，才可以促進經濟效應。

請繼續往下閱讀...

議員彭佳芸表示，新北市提出自治條例交付審查要4萬6千元，市府會跟進嗎？如果市長反對，那這項條款就很通過；鍾宏仁詢問侯要不要普發一句話，再來就是相對配套措施要出來，新北所有攤商、夜市都要有普遍平等被對待。

侯友宜回應，就現實面，4.6萬發下去市府很難做事，如果議會在財政考量下，如果沒辦法做事，市府也很難發；財政局長陳榮貴回應，115年還要舉債134億，完全沒有能力發放現金。

議員周雅玲舉過往2021年曾推出加倍券，確實也留一些經濟在新北，而高雄的演唱會非常多，但高市在去年沿用「加食延暢券」，把所有高雄經濟加碼給夜市等。所以針對新北可拿到的4百多億，該如何安排、把一萬元流動在新北市，讓經濟活絡。

侯友宜表示，領一萬還是鼓勵消費方向。針對這次普發現金，特別補助、輔導商圈辦77場補助性的行銷活動，讓消費達到庶民經濟。

議員鄭宇恩則說，普發現金1萬元即將上路，同時詐騙集團也趁勢佈局，既然新北有敬老金1千5百元，是65歲長者直接匯入帳戶或領現，建議中央沒有收集到的65歲以上長者，市府是不是可幫忙用敬老金的帳戶，讓普發現金可順利入帳？侯友宜回應，會在與中央協調研議。

