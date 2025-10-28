為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    議員掛看板催選桃園市長 何志偉鬆口：若有機會「全力以赴」

    2025/10/28 15:34 記者陳昀／台北報導
    總統府副秘書長何志偉勤跑桃園地方活動，日前參與義診活動前參拜關聖帝君。（資料照）

    總統府副秘書長何志偉勤跑桃園地方活動，日前參與義診活動前參拜關聖帝君。（資料照）

    總統府副秘書長何志偉一年多來勤走桃園基層，多次被點名參選2026桃園市長，卻始終未明確表態。外傳桃園市議員李光達今天掛出「何志偉 選市長」看板，希望激勵何志偉勇於表態；對此，何志偉稍早回應：「如果有機會，我們一起全力以赴。」

    民進黨選對會近期陸續展開提名作業，預計11月5日再次開會盤點人選。據了解，12月將提名第二波選將，包括新北市、基隆市、彰化縣及雲林縣；台北市與桃園市將留待最後討論。屬於初選區的高雄市、台南市與嘉義縣，黨內民調將於明年1月12日至17日執行，並於同月21日公布名單。

    目前民進黨桃園市長人選尚未明朗，黨籍立委王義川、總統府副秘書長何志偉、法務部政務次長黃世杰皆被點名。過去一年多，何志偉勤走地方，幾乎每個假日都拜會宮廟、社團及地方仕紳，賴總統到桃園的行程也常見何隨行，但何始終沒有明確表態。

    對於媒體詢問李光達掛出「何志偉 選市長」看板，希望何勇敢表態。何志偉透過群組回應：「謝謝李光達議員的肯定，如果有機會，我們一起全力以赴。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播