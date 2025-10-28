議員掛看板催選桃園市長 何志偉鬆口：若有機會「全力以赴」

總統府副秘書長何志偉勤跑桃園地方活動，日前參與義診活動前參拜關聖帝君。（資料照）

總統府副秘書長何志偉一年多來勤走桃園基層，多次被點名參選2026桃園市長，卻始終未明確表態。外傳桃園市議員李光達今天掛出「何志偉 選市長」看板，希望激勵何志偉勇於表態；對此，何志偉稍早回應：「如果有機會，我們一起全力以赴。」

民進黨選對會近期陸續展開提名作業，預計11月5日再次開會盤點人選。據了解，12月將提名第二波選將，包括新北市、基隆市、彰化縣及雲林縣；台北市與桃園市將留待最後討論。屬於初選區的高雄市、台南市與嘉義縣，黨內民調將於明年1月12日至17日執行，並於同月21日公布名單。

目前民進黨桃園市長人選尚未明朗，黨籍立委王義川、總統府副秘書長何志偉、法務部政務次長黃世杰皆被點名。過去一年多，何志偉勤走地方，幾乎每個假日都拜會宮廟、社團及地方仕紳，賴總統到桃園的行程也常見何隨行，但何始終沒有明確表態。

對於媒體詢問李光達掛出「何志偉 選市長」看板，希望何勇敢表態。何志偉透過群組回應：「謝謝李光達議員的肯定，如果有機會，我們一起全力以赴。」

