批中共公安對沈伯洋羅織入罪 邱垂正譴責：逾越文明法治底線

行政院長卓榮泰（左）、陸委會主委邱垂正（右）今列席立法院院會備詢。邱垂正在議場外受訪表示，中國懲獨22條是對台威嚇的升級版。（記者劉信德攝）

中國重慶市公安局今天發布警情通報，宣佈對我國立委沈伯洋立案偵查，指控他發起、建立「黑熊學院」涉犯分裂國家罪。陸委會主委邱垂正今天下午在立法院受訪表示，「懲獨22條是對台威嚇的一個升級版」，中共用懲獨22條的惡法，對台灣國會議員羅織入罪，已經逾越了文明法治的底線，陸委會給予最嚴厲的譴責。

懲獨22條是對台威嚇的升級版

邱垂正表示，事實上，中共的管轄權不及台灣，台灣國民也不受到任何的拘束，在中華民國憲法之下，國人免於受到中共跨境鎮壓的迫害，陸委會會全力保護國人的安全。他提醒，中國透過懲獨22條，濫行可能的起訴或逮捕在中國大陸旅遊、常駐的人，因此國人赴陸要提高警覺，審慎評估非必要的行程。

請繼續往下閱讀...

邱垂正指出，懲獨22條對台灣內部不受到影響，但是它卻激化了兩岸人民的對立、傷害了兩岸關係，讓兩岸漸行漸遠，中共要負最大的責任。陸委會也呼籲國人團結一致，拒絕中共非法的鎮壓，企圖分化、恫嚇國人，這樣的伎倆不會得逞。

邱垂正提到，懲獨22條是一個非常沒有文明法治底線的惡法，包括可以終身追訴、可以無遠弗屆的長臂管轄，這可能是一種言論或是政治的訴求，他可以判處死刑，就算沒有抓到人，也可以缺席審判，所以陸委會也在了解，這是不是缺席審判。

邱垂正表示，當事人若在中國大陸經商，你擁有財產，他可以沒收財產、連累家人，而且他會不斷地鼓勵大家舉報，造成人心惶惶的寒蟬效應；對很多台商而言，他們離開中國大陸，轉往到其他國家經商，不少人認為中國已經處在人人自危的經營環境裡面。

「懲獨22條是對台威嚇的一個升級版。」邱垂正說，國人都有這個認知，我們不會被中共對台恫嚇或分化而裂解台灣社會，我們要更團結面對。今天不是針對沈伯洋，他是針對每個台灣人進行恫嚇及分化，「我們知道他的用意，我們不會上當，我們堅定團結在一起，拒絕所謂的懲獨22條」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法