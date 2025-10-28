中共稱統一後推「愛國者治台」 陸委會示警：不效忠就會被屠殺

中國官媒《新華社》27日晚間再度發表署名「鐘台文」評論文章，宣稱統一後將實行「愛國者治台」。（路透檔案照）

中國官媒《新華社》27日晚間再度發表署名「鐘台文」評論文章，宣稱統一後將實行「愛國者治台」。陸委會主委邱垂正今日在立法院受訪痛批，所謂「愛國者治台」是把香港經驗推到台灣來，想要把台灣香港化。對中共效忠的人就可擔任官職，不對中共效忠的港人或民主派，就會被通通屠殺。

新華社評論文章，以「兩岸關係發展與統一利好」為題，內容提到統一後將實行「愛國者治台」、高度自治，廣大台灣同胞可以真正當家做主，私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。

邱垂正指出，最近「鍾台文」所有文章萬變不離其宗，除了透過武力威脅台灣之外，就是訴求和平統一、一國兩制台灣方案，這些說法都是要消滅中華民國，併吞台灣的方案。

邱垂正批評，中共所謂九二共識、一個中國原則、一國兩制，都是對台三位一體的政策，在這個政治框架裡面，沒有中華民國台灣存在的空間，所以要請國人慎思，中共對台的統戰策略。

邱垂正強調，當年中共聲稱50年不變，但不到20年就推翻承諾，更透過「愛國者治港」由中共全面管治。「愛國者治台」或「愛國者治港」，大家不要掉到「愛國者」那3個字裡面，其實是指對中共效忠的人，例如對中共效忠的人就可以擔任官職，不對中共效忠的港人或民主派都要通通屠殺，現在香港民主黨派幾乎蕩然無存。

邱垂正說，這是香港悲劇和經驗，如今它想用香港一國兩制的經驗放在台灣身上，我們是不會同意的。對中共效忠的人，一定不會對我們國家和台灣效忠，台灣人不會上當，朝野要團結一心，共同守護台灣。

陸委會表示，所謂「愛國者治台」，顯然是從中共對香港的「愛國者治港」而來。香港移交中共初期，中共宣稱港人治港、高度自治，50年不變。但50年不到，就變成「愛國者治港」，改由中共全面管治。

陸委會批評，中共想把台灣「香港化」的企圖非常明顯。但香港慘痛的經驗已告訴全世界，所謂「愛國者」，就是對中共效忠的人。中共認可的效忠份子，就被允許出任公職；中共不認可的，連參選資格都沒有，甚至要入獄改造。

陸委會指出，香港今日的選舉已毫無意義，香港的民主黨派現在已全部解散，2021年選出的香港立法會已經沒有任何民主黨派的議員，立法會由中共全面掌控。中共企圖在台灣複製香港模式，台灣民眾不會上當。

