台日執政黨青年局對談 綠委拋阿里山鐵路跨國申遺

民進黨青年局長陳冠廷率團訪日，今與日本自民黨青年局新任局長平沼正二郎舉行首次正式會談；陳冠廷表示，雙方就建立「制度化」交流機制達成高度共識，未來可依國會「委員會」深入對談，為台日合作奠定堅實基礎；民進黨立委蔡易餘也建議，台日可研議跨國合作為阿里山鐵路申請世界文化遺產。

陳冠廷在會中轉達兼任民進黨主席的總統賴清德對台日青年交流的重視，強調民進黨新成立「青年局」，就是希望將台日交流從「個人關係」提升至「機構化、制度化」的層級，建立穩定長效的對話平台。

據轉述，雙方在會中就執政黨共同面臨的內政挑戰交換實務經驗。平沼正二郎坦言，日本正苦於少子化與年輕世代對未來經濟的不安，導致青年政治參與度低；隨團的立委黃捷與張雅琳也回應，這是執政黨的共同挑戰，張雅琳進一步分享台灣在育兒政策上的經驗，雙方認為，執政黨必須耐心向年輕世代說明國家面臨的真實危機。

民進黨立委蔡易餘也特別提議，基於阿里山鐵路與日本的深厚淵源，建議台日或可研議以「跨國合作」方式共同申請世界文化遺產；平沼局長承諾將向日本文部省查詢跨國申請的先例與相關要件，日方議員亦提議應找機會實地訪問阿里山。

陳冠廷總結，此次會談成果豐碩，成功建立制度化對話機制，未來雙方除深化交流外，亦建議可依國會「委員會」進行更深入的政策對談，為台日次世代的緊密合作奠定堅實基礎。

