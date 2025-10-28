普發1萬「13歲以上」家長不得代領 國民黨質疑擾民

國民黨團今召開「普發一萬 配套準備好了？」記者會。（國民黨團提供）

普發現金1萬元，政府上週公佈11月5日開放登記，最快11月12日入帳。國民黨團今召開記會，指政府對普發現金相關措施仍未準備好，其中針對13歲以上未成年孩童不得由父母代領規定，根本就是擾民，國民黨團憂心將會重演2016年普發現金時郵局大排長龍領現金的「郵局之亂」。

國民黨團提出三大訴求，要求行政院公開承諾具體落實：第一，拓寬實體網路，終結郵局之亂。請政府不要把責任丟給郵局，建議協調四大超商、公股行庫，全面開放臨櫃領現。中央政府統一規劃在各縣市區公所、戶政事務所設置普發現金協助站，設置專人為不熟悉3C的長輩民眾提供諮詢。

請繼續往下閱讀...

第二，建立金融快速通道，保護無辜存戶。針對帳戶凍結亂象，建議金管會建立兩大機制：政府支付安全保障，明令所有金融機構，不得將政府普發現金款項，視為「可疑交易」，觸發自動凍結；建立跨部會帳戶爭議快速處理小組，設立單一申訴專線，承諾在24小時內解決民眾被誤鎖帳戶問題。

第三，廢除擾民規定，還給人民便利。國民黨強力要求立即廢除荒謬的13歲代領門檻，統一規定所有未成年子女父母都可以代領，或網路登記，將款項匯入孩童自己的帳戶。

國民黨團書記長羅智強表示，不知道民進黨哪位官員被雷打到，設置13歲以上未成年不得代領的天才門檻，請民進黨政府放下晉惠帝般的思維，普發現金請發得便利、發得開心，不必要增加無謂的困擾。國民黨團首席副書記長林沛祥則呼籲民進黨政府不再重蹈2016年普發現金時的亂象，當時光是現領首日，各地郵局湧進上千人，而民進黨政府卻說是「長輩喜歡錢捏在手上」所致，根本就是推卸責任。

林沛祥指出，2016年網路登錄失敗或帳戶被凍結的民眾，都被民進黨政府制定複雜的代領規則搞瘋，最後唯一的選擇，就只能跑去郵局排隊罰站，這是政府無能的被迫選擇，而非人民的自由選擇。此外，民進黨政府為了打詐，演變成懲罰人民，放任銀行過度反應，隨意凍結無辜民眾帳戶。

林沛祥說，民進黨政府官僚規定把簡單事情複雜化，孩童代領規則中，12歲以下的孩子，家長可以上網登記代領，但13歲以上孩子若無銀行帳戶，家長不能上網登記代領，唯一的選擇只有到郵局排隊。林質疑，13歲的規定依據是什麼？民進黨政府將成千上萬的民眾，從網路推向郵局，這不是誤民擾民嗎？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法