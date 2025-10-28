前綠委蔣絜安桃市客家局長任內不實報銷特支費涉貪 8萬交保

前不分區立委、民進黨客家事務部主任蔣絜安，被控於擔任桃園市府客家事務局長任內不實核銷特支費涉貪，昨被檢調約談後以8萬元交保。（資料照）

曾任民進黨不分區立委、客家事務部主任的蔣絜安，被檢舉於2016至2018年擔任桃園市政府客家事務局局長任內不實報銷特支費納入私囊，案經桃園地檢署調查，檢察官昨（27）日指揮調查局桃園市調處搜索蔣的住處並以被告身分傳喚到案訊問，晚間移送檢方複訊後，檢察官認為她涉犯貪污治罪條例，但詐領金額不高，訊後以8萬元交保候傳。

現年57歲的蔣絜安是桃園龍潭客家媳婦，是已故知名客籍文學家鍾肇政媳婦，後與鍾的兒子離婚；她於2002年獲任客家委員會諮詢委員、客語薪傳師、台灣大學客家研究中心顧問；2014年鄭文燦當選桃園市長後延攬她擔任桃園市府客家事務局局長，2018年轉任民進黨不分區立委，2023年獲民進黨主席賴清德邀請擔任客家事務部主任，同年7月因其台大國發所碩士論文被認定抄襲情節嚴重、撤銷學位，其中央大學碩論也被檢舉疑找薛姓槍手代寫，黯然辭去客家事務部主任。

桃園地檢署指出，檢察官陳寧君指揮桃園市調查處偵辦蔣絜安2015年至2018年間擔任桃市府客家事務局局長期間首長特支費核銷不實案，於昨天聲請法院核發搜索票執行搜索蔣女住居所及公司所在地共3處，以被告身分約談被告蔣女到案，另傳喚2證人；經檢察官複訊問後，認被告蔣絜安涉犯貪污治罪條例之利用職務詐領財物罪及使公務員登載不實等罪嫌，雖罪嫌重大，惟考量其供述及犯罪所得金額僅10餘萬元，尚無羈押之必要，以8萬元交保候傳。

