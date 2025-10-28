公布首支競選南市長影片 陳以信：藍要有骨氣單獨贏綠

國民黨前立委陳以信公布首支競選台南市長的影片，並強調國民黨要爭取更多中間選民認同、要有骨氣在台南市長選戰單獨對決贏過民進黨。（陳以信台南服務處提供）

國民黨前立委陳以信近日表態投入台南市長黨內初選，引發台南政壇討論，有支持者認為國民黨該有新氣象；但也有民眾認為他是來亂的！要他別來扯後腿。陳以信今天公布首支競選影片與第2項競選政見時回應說，他不是來亂的，而是回到家鄉撥亂反正，爭取更多中間選民支持國民黨。

陳以信認為，國民黨因長期沒有在台南的中間選民結構與市政願景上努力耕耘，如今遇到結構性困境，需要更好的人才、更新的論述方式來說服選民。黨上次已用過徵召方式產出相同人選，但仍未能突破藍軍在台南的困境，這次又有何差別，希望透過初選、選賢與能，吸引更多中間選民認同國民黨。

陳以信直言，國民黨現在無法靠原有的基本盤在台南市長取勝，只有設法把餅做大，為國民黨多爭取5萬到10萬的選民支持，下屆市長才能真正有機會對決選贏民進黨，不要老想用集結或是合縱連橫的合作模式，國民黨要能夠有骨氣單獨取得過半台南選民的支持，才是治本作法。

他說，其實許多黨內支持者不反對初選，大家只是擔心初選過程會惡言相向、彼此分裂，造成國民黨形象損傷，擔心發生像民進黨一樣的內鬥狀況，但他能保證用君子之爭，以政策論述方式進行公開、公平的初選，展現跟民進黨內鬥式不同的初選格局。

陳以信強調，他參與黨內市長初選，是要來讓南市長選舉回歸正常，正常的市長選舉應該是選賢與能、選未來願景，選市長不是要給誰出氣、而是要給城市爭氣，他呼籲網友不必在網路留言批評，外界都還沒批評，自己人就先罵，如此親痛仇快、大可不必。

今天，陳以信公布第1支競選影片，他強調是想回到台南家鄉貢獻所學己力，對台南市區路小、壅塞的交通與經濟發展緩慢、就業、薪水提升較少，有深刻感受，台南需有整體的經濟發展方向與好的產業策略來改善。

他並宣布第2項主要競選政見，將設置「AI副市長」，以市政整體戰略高度，任命1位虛擬的AI副市長，專責推動AI技術在市政治理與管理的各個面向應用，達成市政「再現代化」的目標。

