台歐海纜合作論壇》斯洛伐克前防長：捍衛海纜視同作戰 應納入軍事規劃

斯洛伐克前國防部長納德（Jaroslav Naď）示警，海底電纜已成「看不見的戰場」，若不納入軍事規畫與政治決心，未來在危機中恐如「被綁住一隻手作戰」，捍衛海纜生命線，實際上就是捍衛我們在軍事危機中指揮、協作與行動的能力。（記者陳逸寬攝）

斯洛伐克前國防部長納德（Jaroslav Naď）今（28）日在台歐海纜合作論台上示警，海底電纜已成「看不見的戰場」，若不納入軍事規劃與政治決心，未來在危機中恐如「被綁住一隻手作戰」，捍衛海纜生命線，實際上就是捍衛在軍事危機中指管、協作與行動的能力。

科技、民主與社會研究中心（DSET）、「福爾摩沙俱樂部」及外交部今（28）日在台北君悅酒店舉行「2025台歐海底電纜安全合作論壇」，聚焦灰色地帶威脅下的關鍵基礎設施防護，外交部長林佳龍會中宣布台灣「國際海底電纜風險管理倡議（RISK Management Initiative）」，與「福爾摩沙俱樂部」年會主席、歐洲議員柯理和（Rihards Kols）一同啟動倡議。

納德指出，全球97%的網路通訊與十兆美元金融流量仰賴海底電纜，不僅關係經濟命脈，更是各國政府與軍事指管鏈路的核心。「若敵方破壞或竊聽這些電纜，將使指揮官喪失態勢感知、決策中斷，聯盟在戰時的聯合作戰能力可能癱瘓。」他強調，北約內部早已模擬俄羅斯潛艦切斷大西洋電纜與管線的情境，而台灣更應正視中國在4千公尺深海具備切纜能力，「當中國展現能在深海動手，我們就必須具備防護與快速修復的能量」。

納德建議各國建立持續海上監控、部署軍民協力修纜體系與軍用專屬光纖網路，並納入國防規劃。「海纜如今已是作戰領域的一部分，防護與修復都要軍事化思維」。他並強調歸責與政治決心的重要性，「當俄羅斯或中國的船隻明確涉入破壞，我們要敢於指出、要能舉證並付諸代價，否則嚇阻永遠無法生效」。

德專家：歐台「歸責」、「嚇阻」、「韌性」三面向皆尚未達標

柏林智庫「全球公共政策研究所」（GPPi）執行長班納（Thorsten Benner）更直言，我們談了太久的灰色地帶，真正的挑戰是當灰色消失、戰爭開始時，我們能否撐得住。」他指出，海纜早已是戰爭一部分，「第一次世界大戰時英國就切斷德國電報線」，而下次再發生，恐怕不會是拖錨漁船，而是多艘小型潛艦同時出手。

班納直言，歐洲與台灣目前在「歸責」、「嚇阻」和「韌性」3面向皆尚未達標。歸責方面，即使有明顯可疑事件，歐洲仍未能舉證或定罪，公民無法得知真相，情報機構也未能提供足夠證據。而在嚇阻方面，班納提醒，國際法對專屬經濟區（EEZ）的取締仍模糊，若要有效威懾，除了法律創新，還要有私下傳訊式的嚇阻行動。

韌性則是最脆弱的一環，他指出，沒有人願意為冗餘付錢，也沒有人獎勵電信商採用非中國設備；自由市場的韌性不會憑空出現。他呼籲政府介入補足市場失靈，建立維修船公私聯合體系、預購維修能量、讓修纜成為「值得投資」的專業，「否則當戰爭真的來臨，才會發現修纜的速度足以決定戰場勝負」。

歐洲議員：劣質船應比照航空業「黑名單」拒絕靠港停泊

在問答環節中，丹麥學者引用「華盛頓郵報」報導，質疑波羅的海事件是否真屬蓄意破壞。納德回應，「證據不足不代表無意圖」，並透露情報顯示部分船舶由俄羅斯企業暗中操控，「當事件時間與戰爭爆發重疊，合理推論都指向蓄意。」

班納也說，即使全部是意外，我們仍該做得更多，因為我們確知敵對勢力具備能力與動機，不能等證據齊全才開始防禦。」他強調，或許這些意外是幸運的警鐘，提醒我們早該投入政治資源建立真正的韌性。

另外，歐洲議員柯理和以俄羅斯「影子艦隊」多無保險為例，提出可疑、劣質船隻應比照航空業「黑名單」制裁、禁止停泊；班納對此表示贊同，並主張從歐洲自身做起，他說，「若我們真重視安全，就該要求企業只能雇用掛有『法治健全 』旗國的廠商，哪怕成本上升，也該以行動證明原則」。

與談的台灣專家方面，中華電信主任級工程師黃宏杰指出，台灣已導入AI船舶行跡分析與光纖偵測技術，能在數分鐘內辨識電纜異常並自動切換流量。

海巡署海域執法科 科長楊獻璋說，台灣成功起訴蓄意破壞海纜案是國際首例，目前正推動修法將電力纜線納入保護範圍。

科技、民主與社會研究中心（DSET）能源韌性組組長呂采穎則指出，我國已完成「海纜七法」修法草案，有望近月審議通過。不過她也提醒，中國企業正以產能過剩滲透歐洲電纜供應鏈，台歐應加強投資審查與情資合作。

海巡署海域執法科科長楊獻璋。（記者陳逸寬攝）

科技、民主與社會研究中心（DSET）能源韌性組組長呂采穎。（記者陳逸寬攝）

柏林智庫「全球公共政策研究所」（GPPi）執行長班納（Thorsten Benner）。（記者陳逸寬攝）

中華電信主任級工程師黃宏杰。（記者陳逸寬攝）

「2025台歐海底電纜安全合作論壇」28日在台北舉行，聚焦灰色地帶威脅下，海纜作為關鍵基礎設施的防護議題。（記者陳逸寬攝）

「2025台歐海底電纜安全合作論壇」28日在台北舉行，聚焦灰色地帶威脅下，海纜作為關鍵基礎設施的防護議題。（記者陳逸寬攝）

