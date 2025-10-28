快遞送檢體、獸醫無照！民進黨揭盧市府6大漏洞 失守非洲豬瘟

民進黨在臉書列舉6大漏洞，痛斥盧秀燕「防疫漏洞王」，到底何時才要上緊發條？（圖由民進黨提供）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，民進黨今在臉書痛斥台中盧秀燕市府身處疫情第一線，卻接二連三出現離譜失誤，並列舉反應慢半拍、疫調講不清、快遞寄檢體、獸醫無照執業、廚餘管理脫線、說詞一變再變共6大漏洞，痛斥盧秀燕「防疫漏洞王」，到底何時才要上緊發條？

民進黨指出，台中爆發非洲豬瘟，讓台灣圍堵非洲豬瘟7年防線一夕破功，豬肉外銷成果瞬間歸零，中央於是立即前進台中成立「非洲豬瘟中央災害應變中心」，力求查明原因、加強防疫、穩定豬肉供應；在全國上下嚴格防疫的同時，盧市府團隊身處疫情第一線，卻接二連三出現離譜失誤。

民進黨指出，首先，驗出非洲豬瘟的養豬場，從10月10日到14日已死亡50多頭豬，台中市農業局14日接到警示到現場訪視，卻輕忽沒有採檢，直到20日累計117頭豬死亡後才採檢送驗，錯失寶貴反應時間；其次，驗出非洲豬瘟病毒後，中市府連最關鍵的疫調也做不好，污染源始終沒有釐清，通報和採樣狀況交代不清楚，甚至到昨天，中央災害應變中心都還沒有收到書面報告、看不到佐證資料。

民進黨接著批評，高風險傳染性動物疾病的病原檢體，依法不得以一般宅配、郵寄或快遞方式運送，中市府卻隱瞞內容物寄出；此外，台中養豬場合作的1位「獸醫師」，被發現其實是藥廠業務、根本沒有獸醫執業執照？中市府起初一問三不知，說法變變變，最後才說要請檢調調查。

民進黨再質疑，中央對廚餘養豬訂有統一標準，就是「每天都必須蒸煮一次，每次一小時以上、溫度達90度以上，並將蒸煮照片或影片上傳雲端」，中市府沒有落實、還推託沒有罰則，事發後廚餘養豬暫停，市政府又直接把廚餘載到掩埋場「露天曝曬」，增加擴大污染的風險。

最後，民進黨批評，從豬瘟爆發後，台中市政府就不斷逃避、說詞一變再變。豬場豬隻出現異狀後，台中農業局說第一時間是找一位「王姓獸醫」來看診、「特約獸醫師已在場，以豬隻胸膜肺炎診療」，但事後查出「王姓獸醫」根本不是獸醫，自己說法一變再變，到底有哪句話是真的？非洲豬瘟衝擊台灣、傷害台灣養豬產業與餐飲業，情況非同小可。請問盧秀燕市長：到底何時才要上緊發條？

