    首頁 > 政治

    民進黨團端出3大社福禮包 吳思瑤喊話：藍白不要擋！

    2025/10/28 15:03 即時新聞／綜合報導
    吳思瑤介紹民進黨團端出的3大社福禮包，並喊話藍白不要再擋了。（資料照）

    吳思瑤介紹民進黨團端出的3大社福禮包，並喊話藍白不要再擋了。（資料照）

    民進黨立委吳思瑤今（28日）表示，雖然大家都在討論「豬瘟獸醫再+1」、「花蓮梅西張峻」、「黃國昌也有橘子」等議題，但她希望各界能關注民進黨團端出的3大社福禮包，並喊話藍白不要再擋了。

    吳思瑤在Threads發文，藍白立委惡修《財劃法》後出大包，由於公式算錯造成345億無法分配，讓345億形同打水漂。民進黨團對此努力善後，提出《財劃法未分配款運用暫行條例》草案，藉此妥善利用無法分配的預算，擴大照顧人民。

    吳思瑤表示，在草案中的3大社福禮包，首先是加碼發放產後照護津貼，向坐月子的產婦發10萬元大紅包，全國1年11萬名新生兒，透過發放1胎10萬坐月子津貼，總計以110億元照顧新手媽媽與家庭。

    吳思瑤透露，第2個大禮包是「勞退自提獎勵金，政府幫你加1％」，畢竟目前只有不到20％成勞工自願提撥退休金，之後只要勞工願意自提6％，政府就加送1％，每月補助500元、1年最高6000元。

    吳思瑤說，第3個大禮包是「老人生活扶助金，國保老人月領8000元」，目前領取國民年金的長者約有212萬人，平均僅領4000元上下，為了擴大照顧這些長期弱勢的資深國民，將由政府補足老年給付差額，人人月領8000元。

    吳思瑤強調，與其讓藍白營亂花錢掏空國家財政，民進黨團提出的草案可讓345億為所當為、用所當用，這種利國利民的事情希望藍白不要阻擋。

