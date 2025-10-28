桃市府經發局爆官員收賄弊案 局長張誠喊話：風中仍站得筆直

桃園市政府經濟發展局爆發官員收賄弊案，前工業行政科科長施合隆在任內，涉嫌收取申請擴廠廠商數十萬元賄款。（資料照）

桃園地檢署指揮廉政署偵辦桃園市政府經濟發展局前工業行政科長施合隆涉嫌收取申請擴廠廠商數10萬元賄款案，檢方考量施坦承收賄且無串證、逃亡之虞，諭知10萬元交保，另經發局已退休秦姓聘用助理及蕭姓、吳姓業者被聲押。

經發局爆發官員收賄弊案，局長張誠目前率廠商赴中東開闢商機，他今（28）日透過臉書發文指出，經發局已依程序全力配合偵辦，尊重偵查不公開、守住無罪推定，對任何違法違紀絕不寬貸，並強調業務不會停，他已請副局長啟動代理與流程總檢，確保經發局的服務不中斷。

請繼續往下閱讀...

張誠也向局內同仁喊話說，「今天的新聞牽動大家的心，我理解，也心疼。雖然我此刻在國外公差，心卻一直和大家在一起；每1則進度我都即時關注、與團隊保持連線」，他常說「做對的事、用對的方法、與對的人同行。此刻，我更相信多數同仁的清白與專業；制度會保護你們，我也會。若感到壓力或委屈，請告訴我，讓我們一起扛。請彼此扶持、不傳未經證實訊息，專注把每一件小事做好」。

張誠也提醒同仁，「雲會散、日會明，如需協助請隨時找我或政風、人事同仁，謝謝你們在風中仍站得筆直」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法