黃國昌選新北市長又拋「聯合政府」 綠營批搞期約賄選

國民黨新任主席鄭麗文將於11月1日上任，日前前往新竹拜訪時盼新竹能持續藍白合，民眾黨主席黃國昌也拋出「聯合政府」的概念。新北市議會民進黨團怒批，在未選舉之前，就在說聯合政府怎麼分攤位置，這就是期約賄選，俗稱搓圓仔湯。市長侯友宜說，政黨跟政黨要合作，一定要有共同的價值、理念，這才是合作的基礎。

總召廖宜琨指出，黃國昌提出聯合政府及地方聯合治理的說法，這是哪一種的民意？是為民爭取還是權力分贓？他認為，在未選舉之前，就在說聯合政府怎麼分攤位置，這就是期約賄選，俗稱搓圓仔湯。黃國昌現在提此事是好的嗎？

侯友宜說，政黨跟政黨要合作，一定要有共同的價值、理念，這才是合作的基礎。民主的選舉當然是選票，但政黨的合作，不單是選票問題，還有彼此的價值要有共同想法才是重要的。

廖宜琨追問，所以藍營、白營價值觀是合的嗎？侯友宜則回應，每個人都有自己的想法、價值觀，彼此之間就互相尊重。

廖宜琨認為，黃國昌不見得熟悉新北，若進到新北市府內閣，恐怕只是用一貫手法亂弄市政，大家看到他在立院做法應該是有目共睹，他要提醒市長，市府是全民市府，不是哪個政黨的市府，也不是權力分贓的市府；侯友宜則說，主流民意就是為民做事，不管市府、議員大家共同打拚很重要。

議員鍾宏仁表示，談合作是可以，但價值要守住。不過選前談怎麼合作、分配，這就有期約賄選的問題，而這陣子很多政治人物荒腔走板，主流民意是「民主法治」還是「狗仔政治」？黃國昌有意參選新北市長，但黃過去的跟監等事件，許多人都不接受，若藍白共推市長，黃適合當新北市長的人選？

