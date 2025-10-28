為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌選新北市長又拋「聯合政府」 綠營批搞期約賄選

    2025/10/28 14:34 記者羅國嘉／新北報導
    新北市長侯友宜說，政黨跟政黨要合作，一定要有共同的價值、理念，這才是合作的基礎。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜說，政黨跟政黨要合作，一定要有共同的價值、理念，這才是合作的基礎。（記者羅國嘉攝）

    國民黨新任主席鄭麗文將於11月1日上任，日前前往新竹拜訪時盼新竹能持續藍白合，民眾黨主席黃國昌也拋出「聯合政府」的概念。新北市議會民進黨團怒批，在未選舉之前，就在說聯合政府怎麼分攤位置，這就是期約賄選，俗稱搓圓仔湯。市長侯友宜說，政黨跟政黨要合作，一定要有共同的價值、理念，這才是合作的基礎。

    總召廖宜琨指出，黃國昌提出聯合政府及地方聯合治理的說法，這是哪一種的民意？是為民爭取還是權力分贓？他認為，在未選舉之前，就在說聯合政府怎麼分攤位置，這就是期約賄選，俗稱搓圓仔湯。黃國昌現在提此事是好的嗎？

    侯友宜說，政黨跟政黨要合作，一定要有共同的價值、理念，這才是合作的基礎。民主的選舉當然是選票，但政黨的合作，不單是選票問題，還有彼此的價值要有共同想法才是重要的。

    廖宜琨追問，所以藍營、白營價值觀是合的嗎？侯友宜則回應，每個人都有自己的想法、價值觀，彼此之間就互相尊重。

    廖宜琨認為，黃國昌不見得熟悉新北，若進到新北市府內閣，恐怕只是用一貫手法亂弄市政，大家看到他在立院做法應該是有目共睹，他要提醒市長，市府是全民市府，不是哪個政黨的市府，也不是權力分贓的市府；侯友宜則說，主流民意就是為民做事，不管市府、議員大家共同打拚很重要。

    議員鍾宏仁表示，談合作是可以，但價值要守住。不過選前談怎麼合作、分配，這就有期約賄選的問題，而這陣子很多政治人物荒腔走板，主流民意是「民主法治」還是「狗仔政治」？黃國昌有意參選新北市長，但黃過去的跟監等事件，許多人都不接受，若藍白共推市長，黃適合當新北市長的人選？

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播