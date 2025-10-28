為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    紅色恐怖！ 中國查辦沈伯洋分裂國家罪 民進黨：無權管轄台灣人民

    2025/10/28 14:22 記者陳昀／台北報導
    民進黨立委沈伯洋去年遭中共納入「台獨」頑固分子清單。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋去年遭中共納入「台獨」頑固分子清單。（資料照）

    中國重慶市公安局今天發布警情通報，宣佈對我國立委沈伯洋立案偵查，指控他發起、建立「黑熊學院」涉犯分裂國家罪。對此，民進黨今痛斥，中國對台灣人民從無任何管轄權，這些宣稱完全無效，只是企圖以政治手段恐嚇台灣人民，這樣赤裸裸的紅色恐怖，嚴重破壞兩岸關係、威脅區域和平穩定，台灣人民不會退縮。

    民進黨發言人戴瑋姍指出，中國當局長期以恫嚇、抹黑等手段打壓台灣自由社會，只凸顯其對民主價值的敵意與不安。她強調，面對威脅，台灣人民不會退縮，政府也會持續強化國防、提升自我防衛能力，讓和平建立在實力之上，唯有備戰才能止戰，厚實的國防才是和平最有力的後盾。

    戴瑋姍進一步表示，反觀新任國民黨主席鄭麗文公開反對提高國防預算，等於放棄自我防衛、削弱國家安全，與多數台灣人民的主流民意背道而馳。她呼籲，國民黨不該一再唱衰台灣、削弱士氣，而應與全民站在同一陣線，共同面對中國威脅、守護國家安全，這才是身為在野黨應有的責任與態度。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播