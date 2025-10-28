紅色恐怖！ 中國查辦沈伯洋分裂國家罪 民進黨：無權管轄台灣人民

民進黨立委沈伯洋去年遭中共納入「台獨」頑固分子清單。（資料照）

中國重慶市公安局今天發布警情通報，宣佈對我國立委沈伯洋立案偵查，指控他發起、建立「黑熊學院」涉犯分裂國家罪。對此，民進黨今痛斥，中國對台灣人民從無任何管轄權，這些宣稱完全無效，只是企圖以政治手段恐嚇台灣人民，這樣赤裸裸的紅色恐怖，嚴重破壞兩岸關係、威脅區域和平穩定，台灣人民不會退縮。

民進黨發言人戴瑋姍指出，中國當局長期以恫嚇、抹黑等手段打壓台灣自由社會，只凸顯其對民主價值的敵意與不安。她強調，面對威脅，台灣人民不會退縮，政府也會持續強化國防、提升自我防衛能力，讓和平建立在實力之上，唯有備戰才能止戰，厚實的國防才是和平最有力的後盾。

戴瑋姍進一步表示，反觀新任國民黨主席鄭麗文公開反對提高國防預算，等於放棄自我防衛、削弱國家安全，與多數台灣人民的主流民意背道而馳。她呼籲，國民黨不該一再唱衰台灣、削弱士氣，而應與全民站在同一陣線，共同面對中國威脅、守護國家安全，這才是身為在野黨應有的責任與態度。

