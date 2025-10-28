王鴻薇酸張峻踹桌「很民進黨」 網翻黑歷史嗆：比中指很國民黨

國民黨立委王鴻薇、傅崐萁、翁曉玲。（資料照）

國民黨立委傅崐萁、鄭天財昨（27）日在花蓮光復鄉舉行重建特別條例座談會，卻傳出未通知災民，引發不滿。花蓮縣議長張峻帶著災民進場理論，氣憤之下踢翻傅崐萁的桌子怒嗆「為什麼不通知災民？」現場一度混亂。事後傅崐萁在臉書痛批張峻是「花蓮民主之恥」，強調要代表花蓮人向全國致歉。藍委王鴻薇也發聲力挺，表示張峻「開會踹桌子，真的很民進黨」，引發廣泛熱議。

傅崐萁昨晚在臉書發文，控訴張峻「公然施暴」聲稱對方率眾鬧場，還以「災民」名義反駁，「賴清德來的時候你在哪？」他更以「花蓮人」身分向國人道歉，強調地方與中央會全力修復災區，並感謝社會各界愛心支援。藍委王鴻薇與翁曉玲也在傅崐萁貼文下方留言聲援，王鴻薇更稱「開會踹桌子，真的很民進黨」。

請繼續往下閱讀...

王鴻薇的留言瞬間引發網友怒火，在Threads掀起熱烈討論：「對民眾比中指，真的很國民黨」、「首先張峻他現在是無黨籍，其次張峻之前都還是國民黨籍，造謠薇造謠夠了沒」、「國民黨現在還可以把跟民進黨毫無關係的人洗成民進黨，笑死」、「議長沒加過民進黨，他是國民黨的耶，王奶奶自己打人多兇殘，忘了嗎」、「開會不通知人。真的很國民黨。他們不也在立院這樣搞。況且張峻根本鐵藍，被說成民進黨我也是笑笑啦。」、「其實都是國民黨，現在是國民黨網內外互打」。

藍委王鴻薇與翁曉玲在傅崐萁的貼文下方聲援傅崐萁。（擷取自傅崐萁臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法