    首頁 > 政治

    國民黨：民進黨「德公移山」政策掏空台灣產業 傷害勞工

    2025/10/28 14:17 記者施曉光／台北報導
    國民黨今日指出，該黨過去半個世紀打造「護國造山」，如今在民進黨「德公移山」政策下，正一點一滴被掏空。（國民黨提供）

    國民黨今日指出，日前副總統蕭美琴接受外媒專訪表示，不僅是台積電，整個生態系都將赴美投資，這代表台灣從上游設計、製造到供應商，整個 ICT產業鏈都可能被搬空，過去半個世紀國民黨打造「護國造山」，如今在民進黨「德公移山」政策下，正再一點一滴被掏空，再到今日出現「無薪假潮」，民進黨的政策已經掏空產業，傷害台灣勞工。

    國民黨表示，截至10月15日止，全台有432家企業、8543人放無薪假，比10月初增加34家、38人，連竹科也首度破蛋，出現無薪假，其中金屬機電業最慘有287家、6520人放無薪假，佔製造業比例近8成，有9成企業坦言受美國關稅衝擊。

    國民黨批評民進黨以「友美」為名，讓ICT產業鏈整體外移，從台積電、晶圓製造到上游材料全部打包送出，不僅削弱台灣科技優勢，也讓台灣在國際分工中失去主導權。

    該黨呼籲民進黨政府，面對美方要有「說不的勇氣」，停止掏空台灣產業，守住護國神山與台灣就業。

