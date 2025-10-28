為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    秦慧珠批普發1萬「北市行銷擺爛」當場怒撕回覆報告

    2025/10/28 14:19 記者孫唯容／台北報導
    國民黨北市議員秦慧珠提案，要求北市府推動普發現金促銷方案，希望讓民眾把普發的現金留在台北市，能夠振興商圈，但是台北市府僅以「半張紙」回覆議員提案，秦慧珠痛批，沒辦法接受市府擺爛的態度，氣得當場撕掉回函。 （記者孫唯容攝）

    中央即將全民普發一萬元，國民黨台北市議員秦慧珠提案，要求北市府推動普發現金促銷方案，希望讓民眾把普發的現金留在台北市，能夠振興商圈，但台北市府僅以「半張紙」回覆議員提案，秦慧珠痛批，沒辦法接受市府擺爛的態度，氣得當場撕掉回覆報告。

    秦慧珠說，普發一萬元北市府要如何把錢擴大，台北市有240萬多人，只要這普發1萬元都在北市消費，北市的商機就會有244億元，如果都花到外縣市，北市就沒有受惠，目前北市府應當立即推出行銷方案，讓244億元能留在台北市，擴大商機效益，甚至吸收外縣市民眾的1萬元。

    秦慧珠直言，自己收到回覆報告相當不滿意，今天市府的說明是10月17日已函請各局處提配套，等同不重視將「錢留在台北市」，這個提案她已經講很久，但市府就是不重視，也不重視議員提案，現在一萬元最快在11月初錢就要進來了，現在市府應該是要「敲鑼打鼓」行銷活動了，今天可以這樣的半張紙答覆議會是搞什麼東西？沒有辦法接受這個擺爛態度，隨後當場在委員會撕碎市府回覆的提案報告。

    北市商業處長高振源回覆，目前已經在研議相關抽獎活動，目前公告發包中，預計會有3000萬元的消費抽獎獎項，並在11月中執行各局處包括觀傳局、文化局及文化局場館等，也會推出相關優惠，並且會整合農產、漁產等也會透過相關優惠滿額送。不過秦慧珠依然不滿意，狠嗆「報告個什麼鬼」，民間的大賣場在上週就祭出優惠方案，而市府卻要拖到11月中才要公布方案「丟不丟臉？」民眾拿到一萬元錢都花光了。

