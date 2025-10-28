質疑傅崐萁指揮花蓮縣府官員 議員楊華美：以為縣長還是傅崐萁

花蓮無黨籍縣議員楊華美在臉書貼一張相片，質疑花蓮縣長還是傅崐萁嗎？（翻攝楊華美臉書）

國民黨立委傅崐萁、鄭天財昨在花蓮光復鄉舉行重建條例座談會，許多災民不滿未被通知參加，議長張峻則進場踢傅崐萁桌子抗議「為什麼不通知」。無黨籍花蓮縣議員楊華美貼出一張照片直呼，「看到這張照片，我以為花蓮縣長還是傅崐萁？」，整場座談唯獨不見徐榛蔚縣長？

昨天座談會未見縣長徐榛蔚出席，對此，縣府回應，有派代理秘書長饒忠為代表，縣長有其他行程，且因為重建工作需要很細節，局處首長比較了解業務工作，可跟災民面對面直接回應。徐榛蔚昨天分別前往吉安鄉與鳳林鎮為百歲人瑞獻上祝福，致贈重陽禮金、金鎖片及敬老狀。

楊華美臉書寫說，傅崐萁到光復召開座談會說，「這是國會在開會」，但是坐在他背後整排人，清一色花蓮縣政府各局處首長，唯獨不見徐榛蔚縣長？台灣民主政治發展至今，什麼時候立法委員可以指揮地方政府官員？傅崐萁甚至直接幫縣府宣布年度規劃，上週末，傅崐萁在花蓮客家產業暨技藝博覽會，公開宣稱：「......徐縣長已經正式宣布，因明年多40多億預算，我們客家處明年都是客家年，有更多經費支持我們客家族群......」。

楊華美說，查遍縣長徐榛蔚臉書、縣府新聞稿，就是沒看到徐縣長對客家處明年預算的說法，徐縣長是在九五大樓宣布的嗎？傅崐萁的套路千篇一律，畫大餅、搶功勞、代言縣政府，卻從未交代清楚財源、權責及具體策略！利用資訊落差欺騙鄉親！提醒花蓮縣政府各局處長，老闆是徐榛蔚縣長，負責的對象是全體花蓮縣民，不要被傅崐萁綁架了。

民進黨籍議員胡仁順也在臉書寫說，重建特別條例，就是中央和立院層級的事情，現場沒有中央部會任何單位在，倒是 縣府官員全到齊了，有這樣的座談會是好的，且早該辦了，但應該由花蓮人選出來的徐榛蔚縣長帶領縣府一級主管來辦，而不是由縣長的老公帶領不受他監督的縣府主管來辦理。

胡仁順說，去年0403震災後不到一個月，傅崐萁也在環保局大禮堂辦了一場「0403震災重建條例二讀 縣府暨立院總召聯合記者會」，跟昨天很像，但現實是後來這個條例沒有被三讀通過，但中央也沒有因此不給錢；結果呢？大家都看到了，問題沒有解決、一年半了受災社區都還沒動工、永久屋要靠慈濟幫忙蓋、善款要留給下一次天災、馥邑京華被推給中央拆，傅崐萁操作手法一模一樣。

國民黨立委傅崐萁、鄭天財昨在花蓮光復鄉舉行重建條例座談會，背後坐一排縣府官員。（記者王錦義攝）

