    首頁 > 政治

    養豬協會籲參考日本做法 由環境部主導廚餘政策

    2025/10/28 13:50 記者謝君臨／台北報導
    養豬協會拜會立法院民進黨團，呼籲參考日本做法，由環境部主導廚餘政策。（記者謝君臨攝）

    台中1處養豬場死亡豬隻確診非洲豬瘟，全國活豬禁宰、禁運15天。立法院民進黨團上午接受全國養豬協會及各縣市養豬業者陳情，針對廚餘養豬政策，呼籲要由環境部來主導，希望能參考日本的做法，而非目前多頭馬車的情況。協會也呼籲這段時間必須貫徹禁運、禁宰、禁廚餘的政策，共體時艱度過難關。

    民進黨團幹事長鍾佳濱於會後表示，養豬協會理事長潘連周很懇切的呼籲，會中彙整有4點，有短、中、長期計畫及共同呼籲。首先，短期內對於養豬業的衝擊，包括他們有貸款、還款、融資，以及最近增加飼料開銷額外需求等問題，以及相關產業的營業損失，這部分在短期內，民進黨團要求農業部、經濟部盡速處理。

    鍾佳濱指出，其次，中期來看，環境部應主導廚餘政策，養豬協會希望能夠參考日本的做法，由環境部統籌進行廚餘運用、去化，而非目前多頭馬車的情況。

    鍾佳濱說，第三，長期的部分，他們主張在環保議題上，應採「農工分離」，農場、工廠在包括「水污染防治法」、「空氣污染防制法」等相關法規的標準，應分別看待，畢竟農場經營和工廠營運不太一樣，未來的標準和業別的區分，他們希望長期的法規要做調適。

    鍾佳濱表示，最後，與會者共同呼籲，業者對於目前為了因應非洲豬瘟衝擊的3個政策，包括禁運、禁宰、禁廚餘，他們要求貫徹實施，在期限未滿、確保安全無虞之前，他們願意承受短期的不便和損失，也不願長期籠罩在非洲豬瘟的陰影下，黨團成員也承諾，會共同維持三禁政策，在這段期間共體時艱，度過難關。

    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

