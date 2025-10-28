陳亭妃競選影片展現從政心路 林俊憲攜手國寶出招

陳亭妃播放《守護台南．改變台南》紀錄影片，展現從政27年來的日常。（記者王姝琇攝）

參選民進黨台南市長初選的立委陳亭妃，力邀釜山廣告節金獎導演康俊偉為其拍攝競選紀錄短片《守護台南．改變台南》，呈現她從政27年來歷經的點滴。立委林俊憲則邀國寶繪師顏振發繪製看板，成打卡新熱點。

陳亭妃今天召開記者會公布《守護台南．改變台南》紀錄影片，地點選在林志玲婚禮中舉行敬茶儀式的「霜花亭」，象徵傳承、情感與承諾的連結，陳亭妃母親及一路陪伴她27年的媽媽們也共同出席，向外界訴說這段長達近30年的政治旅程。

紀錄短片以平實鏡頭記錄陳亭妃的日常。志工媽媽說，影片僅1分鐘，但看到的就是她們一直很不捨的陳亭妃，「雖然我們好多人都從媽媽變成阿嬤，但唯一不變的就是繼續用我們的力量邀請大家來寫歷史」，讓台南可以出現首位女市長，共同守護台南、改變台南。

康俊偉分享，回台南定居後常搭高鐵北上，有次在月台看到陳亭妃委員被鄉親親切呼喊的身影，深感她與民眾之間毫無距離。原本計畫以主觀鏡頭呈現她的日常，卻因颱風臨時改變拍攝路線，反而拍下她深入災區、與鄉親並肩的真實畫面。「也因此，我更理解她為何與人之間沒有距離感。」希望這部片成為一份獻給台南、獻給每位勤勞溫暖台南人的禮物。

陳亭妃表示，謝謝媽媽們一路陪伴，永遠都是自己每場選戰背後最紮實的力量。27年來一步一腳印，從議員、立委到如今投入市政轉身的關鍵時刻，始終堅持走在第一線。這影片中的每個場景，不只是陳亭妃的日常、也是陳亭妃的責任，更是整個台南感情的連結。

同樣有意爭取民進黨台南市長初選提名的立委林俊憲，則與國寶級電影海報大師顏振發跨世代合作的手繪看板，現正於林俊憲服務處展出，這幅充滿台南味與懷舊情感的畫作，不僅展現了傳統工藝的魅力，也成為市區最有溫度的藝術新地標，吸引許多民眾前來拍照打卡、近距離欣賞大師風采。

林俊憲邀國寶繪師顏振發繪製看板，成打卡新熱點。（記者王姝琇攝）

