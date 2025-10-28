丹娜絲風災補助加碼！ 卓榮泰：屋頂受損「每戶再補2萬」

行政院長卓榮泰今日表示，經主計總處計算，目前可就屋頂受損部分，無論面積大小，再加碼提出每1戶2萬元的加速重整家園補助金。（記者劉信德攝）

丹娜絲颱風今年7月重創雲嘉南地區，台南市逾4萬戶房屋受損。行政院長卓榮泰今日在立法院表示，約6.7萬多戶申請修復，經過主計總處計算，目前可就屋頂受損部分，無論面積大小，再加碼提出每1戶2萬元的加速重整家園補助金。

民進黨立委林俊憲質詢時指出，行政院提出災後重建特別條例，補助項目包含房屋毀損100平方公尺以上補助10萬元、20至100平方公尺補助1萬元、20平方公尺以下由台南市政府補助1萬元，行政院又補助1萬元，變成2萬元。

林俊憲說，行政院應再盤點現有資源提高補助，建議20平方公尺以下，差不多6坪的，應該增加補助，或者對20平方公尺以上，沒有參加媒合平台的受災戶，政院能否增加補助？

卓榮泰答詢時回應，丹娜絲颱風受損情形跟以前不一樣，屋頂飛掉的高達3、4萬戶，申請修理慰助金的有6.7萬多戶。對於弱勢，可以免費拆除跟清運，不到20平方公尺的地方先補助，但行政院覺得不夠，中央再補助1萬元，弱勢又多補助1.5萬元。

卓榮泰指出，目前各界捐款有5.3億元，算算預撥要發出去約5.4億多元，現在修理申請約6.7萬多戶，核撥也有6.7萬戶，但行政院考慮對災民能怎麼加速幫忙，所以在丹娜絲特別預算裡，經過這幾天主計總處計算，可以就屋頂受損部分，無論面積大小，再提出每戶2萬元的加速重整家園補助金。

另外，林俊憲談及，台南市鐵路地下化工程明年可以通車，永康的鐵路地下化現正進行可行性評估，希望行政院能夠核定。捷運方面，藍線明年會動工，賴總統在台南有提到南市捷運規劃是欠缺的，據他了解，台南市府的捷運規劃僅在溪南，盼政院也能支持溪北捷運路網的規劃，不然溪北鄉親會感覺被邊緣化。

卓榮泰則說，他上週有去台南，第一是未來國道八號會再延伸，第二是鐵路方面，從大橋站至永康車站會地下化，第三是捷運藍線明年也會動工，自己形容這是「交通三線路，要給台南大進步」。

