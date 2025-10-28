沈伯洋涉分裂國家罪被中共立案偵辦 陸委會：對台無管轄權

陸委會強調，中共對台完全沒有管轄權，其所謂的法律與規範對我國人毫無拘束力，台灣人民依據中華民國憲法享有不可剝奪的自由與權利。（資料照）

民進黨立委沈伯洋去年被中共列為台獨頑固份子，其父親的家族企業今年6月遭列懲獨制裁名單後，中國今日發布警情通報對沈伯洋涉犯分裂國家罪立案偵辦；陸委會對此嚴正譴責，並痛批中共對台完全沒有管轄權，其所謂的法律與規範對我國人毫無拘束力。

中國官媒《央視》報導，重慶市公安局28日發布警情通報表示，「為堅決打擊沈伯洋通過發起、建立台獨分裂組織『黑熊學院』等方式，從事分裂國家犯罪活動」，將依法對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，追究其刑事責任。

重慶市公安局聲稱，廣大群眾發現相關線索，可立即向公安機關舉報，公安機關將對檢舉人身分資訊嚴格保密。

陸委會表示，中共以其內部法令羅織入罪、立案追訴我國會議員的行為，已經逾越法治文明的底線，陸委會予以嚴厲譴責。

陸委會強調，中共對台完全沒有管轄權，其所謂的法律與規範對我國人毫無拘束力，台灣人民依據中華民國憲法享有不可剝奪的自由與權利，中共當局透過「懲獨」之名遂行「跨國壓迫」，妄圖達到分化與威嚇台灣內部的目的不會得逞，台灣人民絕不接受中共干涉、恫嚇或脅迫。

陸委會指出，近期中共持續宣布懲戒我方人士，並且鼓勵民眾舉報，對於兩岸交流往來已大幅提高不可預期的風險。本會要再次提醒，中共有關部門可能對於台灣民眾進行非法逮捕與濫權羈押，國人赴中前應謹慎評估人身安全風險。

陸委會也呼籲國人應共同維護國家安全與安定，切勿為一己私利配合中共從事違法行為，倘有涉及與中共黨政軍從事合作行為，主管機關將會依法查辦。

