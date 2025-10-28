北市府稱「沒有條件普發現金」！ 藍綠議員不滿付委送大會

北市府財政局長胡曉嵐強調，研議結果考量北市整體財政狀況，認為中央與地方的中央稅收與地方稅收結構不同，北市財政狀況沒有理由樂觀，未來財源高度不確定性，現階段北市沒有普發現金條件。該結論導致藍綠議員都不滿。（記者孫唯容攝）

行政院已宣布全國「普發一萬元」，北市議會藍綠黨團日前分別提案，認為基於超徵稅收，台北市應要普發現金，財政局今（28）日前往議會財建委員會報告評估結論，局長胡曉嵐強調，研議結果考量北市整體財政狀況，認為中央與地方的中央稅收與地方稅收結構不同，北市財政狀況沒有理由樂觀，未來財源高度不確定性，現階段北市沒有普發現金條件。該結論導致藍綠議員都不滿，召集人林世宗決議提案付委大會，後續由大會所有議員討論。

胡曉嵐在報告表示，北市府普發現金案研議結果，認為中央與地方的中央稅收與地方稅收結構不同，且中央國稅這三年超收狀況很明顯，從111至113年分別超收21%、13％及16％；明顯高於地方稅超收的2.6% 、0.14％與4.5％。國稅與地方稅來源也不同，這十年來，國稅超收1兆6千多億元，增加兩倍，地方稅超收687億元，地方稅超收僅十年前增加2成。

請繼續往下閱讀...

胡曉嵐表示，加上接下來北市的重大建設包括蓋捷運、市場改建、老舊校舍改建等，需要超過4800億元，同時加上中央與地方事權尚待釐清，包括中央刪減捷運等補助款等理由，北市目前很難明確掌握財源增加情形，且增加財源有限，目前北市財政狀況沒有理由樂觀，因此現階段「北市真的沒有普發現金條件。」

該結論引發藍綠議員不滿，議員陳賢蔚認為，財政局先射箭再畫靶，是否可以說蔣萬安市長「不願意還稅於民」？有這樣的立場，才生出這樣的報告，中央跟北市人口比例就不一樣，報告講到所得稅大家都要繳，發給大家是合理的，一點也不合理，有多少人根本沒在繳所得稅，也可以領到錢，今天只有一句話「市府願不願意騰出空間還給民眾」？

議員鍾小平表示，同意北市財政情況困窘，但是市府能不能評估一年結餘，是否有穩定有20億？思考發出10億、20億等，這個提案可以研議一下。議員洪婉臻指出，內容通篇強調北市有建設需求，但是中央就沒有嗎？全國的百姓都不用照顧嗎？這樣要怎麼比？通篇都沒有辦法說服所有黨派，你是否該離席？講出無法發這麼簡單，不就是糊弄民意嗎？

議員張文潔也痛批，蔣市府「不要雙標」，台北市有沒有超徵，原本有做得建設本來就該做，有超徵該還給大家的就該還，財政局長拿來的報告很不合格，藍綠議員討論後認為針對財政情況應該可以發，「但是你還沒開會討論就說完全不能發，到底是在站在何種立場？不要雙標。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法