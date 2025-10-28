涉貪案開庭！林岱樺批檢調編造證據 雄檢駁斥澄清

民進黨立委林岱樺昨在高雄地方法院外受訪時，痛批檢調隱瞞、誤導、編造證據，高雄地檢署今天上午駁斥澄清。（資料照）

民進黨立委林岱樺涉入詐領助理費、公益侵占等案，高雄地方法院昨（27）日召開準備程序庭，首度傳喚林岱樺到案，林岱樺在法庭外受訪時，痛批檢調隱瞞、誤導、編造證據，高雄地檢署今天上午駁斥澄清，指證人駱男（已歿、林岱樺表哥）在檢調訊問時，坦承為人頭助理，筆錄內容勘驗並製作逐字譯文，完整提出於法院，絕無扭曲編造。

林岱樺昨天中午結束庭訊，步出地院受訪時，痛批檢調隱瞞、誤導、編造證據，律師團指稱，檢察官起訴書刻意隱瞞對林岱樺有利的證據，另關鍵證人駱男已過世，其生前疑有受到檢調利誘或詐欺方式做不法的訊問，導致駱男改變證詞，以致檢方在起訴書上記載駱男曾稱非公職助理，這部分證據沒有完整揭露，檢察官並在筆錄增加駱男沒有說過的話。

雄檢今天上午以新聞稿駁斥澄清，指駱姓證人於調查局調查官詢問及該署檢察官訊問時，明確陳述坦承其為人頭助理，用以請領立法院薪資的台新銀行帳戶，係由同案被告林岱融（林岱樺胞弟）擔任負責人的佳安事務所申設，帳戶設立後，始終未曾由駱男保管，且未領取帳戶內任何薪資，雄檢就上開筆錄內容勘驗並製作逐字譯文，完整提出於法院，絕無扭曲編造。

雄檢說，另經起訴的相關人頭助理資金流向，經查證有用來購買被告林岱樺座車、有流向通法寺，部分匯款轉入林岱樺的帳戶，部分用來支付佳安事務所客戶遺產稅、滯納金，部分由林岱融提領時，於取款憑條備註「自用」、「繳保費」，也有多筆大額現金提領後流向不明等情事，均有相關人證及交易紀錄等證據佐證，檢察官係以最嚴格的程序認定事實，均已詳載於起訴書證據清單。

雄檢再次提醒被告和辯護人，相關辯解應於法院正式審理程序中，於法庭內依法提出，請勿於法庭外片面解釋，惡意詆毀，枉顧已起訴移審的相關事證。

