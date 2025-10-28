為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    四叉貓爆黃國昌小姨子公司多次遷址 曾位於狗仔窩

    2025/10/28 14:33 即時新聞／綜合報導
    網紅「四叉貓」劉宇。（資料照）

    黃國昌小姨子高翬先前被爆公司登記地址跟李麗娟的安親班一模一樣。對此，網紅「四叉貓」指出，高翬有一間公司叫做「耘力國際文化事業有限公司」，這間公司曾多次遷址，包括位於黃國昌的板橋服務處、黃國昌的15樓辦公室（找徵信業者開會地點）、黃國昌的信安大樓狗仔窩，最後才遷到民生東路開安親班，「耘力國際」安親班的商標是賴嘉倫幫忙申請的，賴嘉倫是黃國昌以前的辦公室主任。

    四叉貓在臉書PO文表示，高翬有一間公司叫做「耘力國際文化事業有限公司」，這間公司曾多次遷址，曾經位於黃國昌的板橋服務處、黃國昌的15樓辦公室（找徵信業者開會地點）、黃國昌的信安大樓狗仔窩，最後才遷到民生東路開安親班，「耘力國際」安親班的商標是賴嘉倫幫忙申請的，賴嘉倫是黃國昌以前的辦公室主任。

    四叉貓指出，賴嘉倫也是李郁衿（李艾菲／浴巾／IVY）的前男友（怕大家忘記，李郁衿是偷拍王義川的其中一個狗仔），目前賴嘉倫在民眾黨立委陳昭姿那邊當辦公室主任。

    四叉貓續指，使用GOOGLE街景地圖，觀看「耘力國際」安親班的地址，再使用歷史街景功能，把時間調整到2020年10月，可以看到門口有個遮住一半的「...RFUL KIDS」，而賴嘉倫申請的商標叫做「CHEERFUL KIDS」，所以可以得知這間安親班就叫做「CHEERFUL KIDS」（2022年之後門口就什麼LOGO還是招牌都沒放了）

