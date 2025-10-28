堅稱演唱會門票8千8合理 戴利玲：柯文哲知名度不輸BlackPink

前民眾黨黨主席柯文哲今天再度到台北地院出庭，認為檢察官說他用演唱會募款、侵占政治獻金，「你們（檢察官）這樣起訴我，不會覺得尷尬嗎」？（記者王藝菘攝）

台北地方法院審理京華城容積率等案，今（28）日傳喚尼奧及時樂公司負責人戴利玲作證，戴利玲證稱前年7月底舉辦的柯文哲「KP Show」演唱會是專業的演唱會，她負責辦演唱會，柯文哲當時沒有公職，也很認真練習，沒人跟她說是募款活動，且媒體宣傳不歸她管，籌備期間不知道柯文哲對外受訪時曾自承是募款演唱會，演唱會門票定價8800元符合一般商業演唱會行情，「柯文哲的知名度，不會比Black Pink差吧」！

柯文哲於詰問後表示，如同上週傳喚前媒體大老邱復生一樣，只因他在和李文宗的簡訊對話中，有說到「投資」2字，檢察官就認為他用大選剩餘款去投資；今天講演唱，也是對話中有「募款」2個字，檢察官就說他用演唱會募款、侵占政治獻金，「你們（檢察官）這樣起訴我，不會覺得尷尬嗎？」

請繼續往下閱讀...

柯文哲說，這件案子是檢察官在濫訴，浪費政府資源，也在浪費法官時間，整個台灣都在空轉、內耗；要了解一個產業，最好的方法就是就要實際投入去了解，他投入演唱會，從而對娛樂產業有一定的了解，就像他實際坐過牢，也會對司法改革有想法，「今天就先講這樣，法官抱歉，因為這真的是在浪費時間」。

戴利玲是尼奧、時樂2家公司的負責人，也是民眾黨立委黃珊珊的朋友，在總統大選前，與木可公關公司簽約承辦2023年7月29日的「KP Show」演唱會，檢方指控這場演唱會是柯文哲從事政治、籌募競選資金的活動，所得應屬政治獻金，卻由木可帳戶收受演唱會的盈餘77萬餘元，涉嫌侵占。前民眾黨主席柯文哲、前柯競總財務長李文宗聲請傳喚戴利玲到庭作證。

戴利玲證稱，演唱會是與木可公司簽約，簽約前沒聽過木可這家公司，也沒和李文宗、李文娟接洽過，對方要求和哪家公司簽約，他們就簽，不會多問；規畫演唱會的同時，她也承辦規畫民眾黨的宣誓記者會，也是和木可簽約，沒人向她解釋為何不是民眾黨或柯文哲與她簽約。

戴利玲表示，演唱會門票收入531萬元，總支出454萬元，盈餘77萬多元，成本占總收入的7成多，且有申報營所稅、娛樂稅，還找蔡依林、王心凌常用的舞蹈老師藍波編舞，教柯文哲跳舞，也請來五月天的合音老師鄭知明教柯文哲唱歌。

戴說，柯文哲資質不好，舞跳得很爛，她還曾一度生氣用愛心小手拍打柯文哲，警告柯文哲不要對不起買票進場的觀眾，柯很認真練習5、6天，練團室彩排5天就花了10萬元，柯5天都有來。門票定價8800元是一般商業演唱會的合理定價，線上看的收費500元也符合行情，「柯文哲的知名度，不會比Black Pink差吧？」

戴說她後來也有接民眾黨的新竹、台中、高雄的大選造勢活動，強調演唱會和競選活動截然不同，演唱會時柯文哲還沒說要選總統，會中就是純表演，沒有宣傳政治理念，文宣海報是柯的人設計發布，內容未提募款，她也不知有募款，表演和票價有對價，票房不是無償的政治獻金。

今日下午將傳喚前政務委員、前北市都發局長張景森作證，由威京集團主席沈慶京聲請詰問。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法