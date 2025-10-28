在川習會遞小紙條請共軍勿擾台？ 卓揆拒絕藍委建議

行政院長卓榮泰今日表示，兩國的外交關係是經年累月累積起來的，不是一張小紙條的動作，我們不會用小紙條，而是光明磊落、正大光明，以國家利益來結合。（記者劉信德攝）

川習會30日即將登場，國民黨立委羅明才今在立法院質詢表示，政府可不可以拜託美國講一句保護台灣安全，川習會起碼遞一個小紙條，請中國空軍不要再飛來台灣。行政院長卓榮泰表示，兩國的外交關係是經年累月累積起來的，不是一張小紙條的動作，「我們不會用小紙條」。

羅明才質詢問及，現在台灣和美國的關係是否歷史上最好？川習會是否談到台灣問題？卓榮泰回應，台灣和美國的關係一直以來都是盟友的關係。



卓榮泰指出，美國總統川普的講話有提到要談，無論有談或沒談，公開談或私底下談，台灣和美國有共同的利益，該利益包括經濟、科技、區域和平穩定，這應該在談判過程中不會有任何閃失，這也是我們的期待。

羅明才又問，所以這次川習會，台灣不會被賣掉？卓榮泰回應，「台灣怎會被誰賣掉呢？」 羅則說，「我看到烏克蘭和美國、北約的關係，最後死的是烏克蘭，割地賠款的是烏克蘭」。

面對藍委質疑跟美國好，美國還是有可能把台灣賣掉。卓榮泰表示，台灣的民主發展、經濟實力、科技領先地位及地緣關係上，台灣都不會是烏克蘭，台灣就是台灣，就是中華民國台灣，這些不容改變。

外交部次長吳志中強調，美國國務卿盧比歐昨已充分說明，雖然有川習會，但絕對不會放棄台灣。台灣和美國是兩個社會的關係，這是數千萬人的關係，這個很難被背叛，台美關係是史上最好，且有太多共同利益，這些是我們會共同維護的。

吳志中進一步說，美國已經表明，絕對不會放棄台灣。台灣也是台灣和美國的重大利益所在，國安局釋出的數據顯示，美國在亞太地區已經進行30次軍事演習，可見台灣是美國的重大利益，我們一定是兩國共同維護。

羅明才質疑，美國需要台積電，希望我們成立主權基金幫助美國，我們也買了很多美國公債，政府可不可以拜託美國講一句保護台灣安全，川習會時起碼遞一個小紙條，請中國空軍不要再飛來台灣。

卓榮泰回應，兩國的外交關係是經年累月累積起來的，不是一張小紙條的動作，我們不會用小紙條，而是光明磊落、正大光明，以國家利益來結合。

羅續問，國防預算難道要持續增加嗎？卓榮泰指出，當然會依照國家財政和國防需求，會整體考量來強化國防力量。因為和平是靠實力，和平不是用談出來的，任何一張和平談判都不能保證永遠的和平，包括國共兩黨之間，越談越打，越談越輸，所以目前為止，我們認為要強化自身力量才能維持永遠和有尊嚴的和平。

