台灣不是中共的！蕭美琴：台灣的主權屬於台灣人民

副總統蕭美琴日前接受「德國第一公共電視台」（ARD）「世界之鏡」（Weltspiegel）節目專訪。（總統府提供）

副總統蕭美琴日前接受「德國第一公共電視台」（ARD）「世界之鏡」（Weltspiegel）節目專訪，總統府今釋出訪談內容。蕭美琴強調，中華人民共和國從未統治台灣，台灣也不是中共的一部分，台灣由台灣人民選擇的民主制度所治理，這點非常明確，「我們堅信台灣的主權屬於台灣人民」。

蕭：中華人民共和國從未統治台灣

關於台灣是中國的一部分或是一個獨立國家？蕭美琴指出，依據我國憲法，中華民國一直存在，台灣人民已行使投票權選出自己的政府，完成民主化的歷程，「我們堅信台灣的主權屬於台灣人民」。

至於台灣是否應立即與北京展開談判？蕭美琴表示，台灣一向立場明確，在相互尊重和對等尊嚴的基礎上，我們樂意持續對話與交流。然而，歷史也告訴世人，維持穩定並非易事，需要持續的努力及堅實的國防，以及國際社會對維持與延續現狀的重視，此一現狀對區域內所有利害關係者，甚至是全世界來說都極為重要。

對於民調顯示絕大多數台灣民眾反對與中華人民共和國統一，主張維持獨立自主，中國能否藉由經濟手段收買台灣？蕭美琴重申，中華人民共和國從未統治過台灣，台灣亦非中華人民共和國的一部分，台灣由台灣人民選擇的民主制度所治理，這點非常明確。

蕭美琴指出，在經濟方面，中國自1990年代改革開放以來，許多台商透過投資和貿易尋求機會，中共政府卻利用貿易和經濟籌碼脅迫台灣人民，對多數台灣人而言，脅迫不應被視為「正常經濟關係」的一部分，近年許多台灣企業也積極進行全球貿易布局，因應中國日益艱困且具不確定性的經濟環境，特別是在威脅與非市場因素不斷增加之情況下，不可預測因素俱增。

