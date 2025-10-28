傅崐萁赴地檢提告 張峻：為了災民踹這一腳被告很值得

花蓮縣議會議長張峻（中）昨天不滿災民被擋在座談會外面向傅崐萁踢桌子抗議。（記者王錦義攝）

國民黨立委傅崐萁昨在光復鄉大華活動中心舉行災後重建特別條例座談會，300多名災民被擋在門外引發衝突，縣議會議長張峻不滿災民及在地議員未獲邀請，闖入怒踢傅崐萁桌子，傅今早到花蓮地檢署委由律師對張峻提出傷害、強制、恐嚇等6罪。張峻回應說，尊重傅崐萁提告，但為了災民，踹這一腳被告很值得。

張峻說，昨天現場很多民眾、媒體都有錄影，證據會說話，自己根本沒有碰到傅崐萁，沒有暴力舉動，傅崐萁提告的那6項他不在意，反之，傅崐萁在現場一直抹黑他及災民為黑道、流氓、幫派、民主之恥等等子虛烏有、不實內容的妨害他名譽部份，他一定會收集證據反告，從傅崐萁口中講別人民主之恥，他也覺得很好笑，最不配講民主的就是傅崐萁。

張峻認為，自己從頭到尾沒加入幫派、也沒當過流氓，自己是光復人、也是光復居民選出的民意代表，但那麼重要的會議，竟然完全沒有被通知，到現場還看到這麼多災民被阻擋在座談會外面，考量到傅崐萁如此粗暴對待災民，「這一腳是替外面那麼多災民踢的」。

傅崐萁今早到花蓮地檢署委由律師對張峻提出傷害、強制、恐嚇、聚眾施強暴脅迫、妨害公務等6罪。傅崐萁說，國會推出的重建條例，對花蓮光復很重要；此行主要是想聽取地方意見、為了8600多位災民，絕對不容許用這種暴力的方式，來破壞花蓮在全國國人，這樣一個非常善良溫柔的形象。

花蓮縣議會議長張峻（中）昨天不滿災民被擋在座談會外面且未邀請光復在地議員參加，向傅崐萁抗議。（記者王錦義攝）

花蓮縣議會議長張峻（中）昨天不滿災民被擋在座談會外面向傅崐萁踢桌子抗議。（民眾提供）

