接受德國公視專訪！ 蕭美琴以「戰貓」喻台灣 被逼到牆角也會反擊

副總統蕭美琴日前接受「德國第一公共電視台」（ARD） 節目專訪時以「戰貓」精神比喻台灣如何應對國際處境。（圖由總統府提供）

副總統蕭美琴日前接受「德國第一公共電視台」（ARD） 節目專訪時以「戰貓」精神比喻台灣如何應對國際處境；中央社報導，蕭美琴表示，台灣在艱難環境下必須保持靈活與務實，也要具備自我防衛能力，「像貓一樣，被逼到牆角時也會反擊」，呼籲國際社會應「善待台灣這隻貓」。她也強調，從歷史長河來看，侵略終究失敗、永遠無法得逞，台灣會持續跟民主國家共同抵抗侵略，鞏固得來不易的制度自由。

總統府今發布新聞稿指出，ARD「世界之鏡」（Weltspiegel）節目專訪蕭美琴於台灣時間27日播出。ARD首先以蕭美琴過去曾提及「台灣像貓一樣溫暖可愛，但招惹不得」開場，詢問這句話現在是否適用？蕭美琴表示，多數台灣人溫暖、慷慨且樂於助人，儘管在國際社會未被公平對待，仍渴望成為世界良善的力量。她也曾用「戰貓」形容台灣人民，在面對國際社會中各種難關與挑戰所秉持的精神，必須具備極其靈活、敏捷且務實的特質，才能在艱困的環境中生存。

請繼續往下閱讀...

對於烏俄戰爭帶給台灣的啟示，蕭美琴表示，戰爭沒有真正的贏家，從歷史長河來看，侵略終將失敗、永遠無法得逞，台灣將持續與民主國家共同抵抗侵略，攜手鞏固得來不易的制度與自由。台灣作為一個年輕的民主國家，從未將自由視為理所當然，熱愛自由的人民，以及民主體制所賦予人民的力量，終將戰勝一切挑戰，贏得最後的勝利。

蕭美琴感謝德國政府多次在國際場合強調台海和平與穩定的重要性，並反對使用武力改變現狀，期待持續展現這樣極為重要的態度，讓北京清楚認知台海的和平與穩定攸關全球利益。

蕭美琴提到，德國是台灣非常重要的經濟夥伴，亦是台灣在歐洲最大的貿易夥伴之一，並期待繼續深化台德雙邊夥伴關係，雙方在微電子領域已有廣泛合作，隨著人工智慧（AI）的擴展和全球科技需求的增長，未來將有更多合作機會。

對於德國民眾為何應該關注台灣的和平？蕭美琴表示，台灣海峽是全球貿易、海運貿易的重要通道，也是維繫印太地區和平與穩定的關鍵樞紐，所有人都應關心區域的和平與穩定，同時重視全球經濟與供應鏈的安全與韌性，台灣在其中扮演極為關鍵的角色。因此，國際社會也應關注如何以公平與尊重的方式對待台灣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法