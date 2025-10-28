中市府非洲豬瘟說法反覆 馬郁雯：盧秀燕被看破手腳

媒體人馬郁雯。（資料照）

台中市政府針對非洲豬瘟說法遭外界質疑反覆，對此前三立新聞主播馬郁雯表示，還原整個調查結果，台中市政府明顯有兩大缺失，缺失一：13號台中市動保處獸醫僅用「電話」問診沒到案場、缺失二：14號台中市動報處獸醫到案場，但沒採檢，不管是笨，還是壞，盧秀燕在這次非洲豬瘟都被看破手腳。

馬郁雯在臉書PO文表示，台中市非洲豬瘟梧棲養豬場到底有幾個獸醫？從一開始背鍋的特約獸醫紀醫生、到根本不具獸醫資格的王姓獸醫佐，今天台中市政府終於承認有第三、第四個獸醫：動保處技佐賴姓獸醫、祁姓獸醫。

馬郁雯分析，根據上午台中市副市長鄭照新的記者會發言內容，以下是台中市政府的調查結果，10月11日養豬協會楊總幹事接獲案場當天20頭豬死，當時通知是單獨 狀況不明顯，單獨就類似豬隻蜂窩性組織炎；10月13日禮拜一，賴姓獸醫跟案場豬農聯絡，豬農回應自行諮詢王姓獸醫佐。王姓獸醫佐跟豬農聯絡判斷肺炎，備用藥投藥治療，王姓對動保處通報，研判是放射桿菌肺炎；10月14日賴姓獸醫前往案場，進行疫調，豬農說跟王姓諮詢用藥了病情逐漸改善，有婉拒動保處檢驗提議，賴姓獸醫現場訪視，觀察臨床症狀有猝死流鼻血，在當時賴姓獸醫研判接近肺炎症狀沒有血便跡象。

馬郁雯列出，10月15日中央化製系統通知10月11日有死20頭，10月16、17、18日治療豬隻死亡下降，三天死亡不超過3頭，10月19日死亡數再度上升，10頭；10月20日王姓獸醫佐上午9點再度通報動保處，動保處派賴姓及祁姓兩位獸醫至案場採樣；10月21日防檢署PCR初篩陽性；10月22日動保處完成預防性撲殺及掩埋195頭。

馬郁雯直言，還原整個調查結果，台中市政府明顯有兩大缺失，缺失一：13號台中市動保處獸醫僅用「電話」問診沒到案場；缺失二：14號台中市動報處獸醫到案場，但沒採檢，更荒唐的是，如果台中市政府真的花了整整七天才搞清楚是哪一位獸醫（動保處賴獸醫）做出不採檢的決定，那台中市政府是笨；如果台中市政府一開始就知道是動保處的獸醫做出不採檢的決定，那台中市政府是壞，不管是笨，還是壞，盧秀燕在這次非洲豬瘟都被看破手腳。

