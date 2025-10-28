APEC領袖代表林信義 今率團啟程前往韓國

2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議將在韓國慶州舉行，我國APEC領袖代表林信義今（28）日上午啟程前往韓國，林信義行前表示，此行將各會員國的領袖及企業代表分享說明台灣在各領域特色跟優勢，吸引投資、促進交流，提升台灣在APEC地位。（記者朱沛雄攝）

2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議將在韓國慶州舉行，我國APEC領袖代表林信義今（28）日上午啟程前往韓國，林信義行前在桃園機場表示，此行將各會員國的領袖及企業代表分享說明台灣在各領域特色跟優勢，吸引投資、促進交流，提升台灣在APEC地位。

林信義上午率代表團搭乘長榮航空班機前往韓國，並於國賓門發表行前談話。他表示，APEC是個經貿多邊論壇，是代表團可以和其他會員國平等互動的重要場域，在現今經濟形勢多變的情況下，經濟領袖會議是非常難得可以出席的峰會。

請繼續往下閱讀...

林信義指出，台灣過去積極參加APEC會議也做出重要貢獻，近來政經情勢多變，特別在區域經濟以及人口變遷方面變化非常多，更突顯了公私部門以及各企業及團體，一起面對、共同合作找出解決之道的重要性跟急迫性。

林信義說，過去台灣在經濟方面的表現，累積了很多經驗，可以對APEC會議做出重要貢獻。特別是台灣長期所培養鍛鍊的優勢跟經驗，能夠在APEC扮演舉足輕重的角色，而且可以協同其他會員國，共同促進APEC的均衡、普惠、永續以及創新成長的共同目標。

林信義表示，此行會利用機會向各會員國的領袖及企業代表，表達賴總統特別希望傳達的任務，分享說明台灣在每個領域的特色跟優勢，特別是在半導體、AI、智慧醫療、中小企業這些特色跟優勢，尤其希望能夠推銷台灣、吸引投資、促進交流，進一步提升台灣在APEC的地位。

林信義說，太平洋非常浩瀚廣大，去年在太平洋的右邊舉行APEC，今年在左邊舉行，但他認為只要各會員體能夠充分合作，距離不會是障礙，合作問題也不會是困難。

2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議將在韓國慶州舉行，我國APEC領袖代表林信義今（28）日上午啟程前往韓國，林信義行前表示，此行將各會員國的領袖及企業代表分享說明台灣在各領域特色跟優勢，吸引投資、促進交流，提升台灣在APEC地位。（記者朱沛雄攝）

2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議將在韓國慶州舉行，我國APEC領袖代表林信義今（28）日上午啟程前往韓國，國安會秘書長吳釗燮等人前往桃園機場送機。（記者朱沛雄攝）

2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議將在韓國慶州舉行，我國APEC領袖代表林信義今（28）日上午啟程前往韓國。（記者朱沛雄攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法