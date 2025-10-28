為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    等紅燈不用再做日光浴 邱議瑩：重點路口設智慧遮陽傘

    2025/10/28 12:27 記者王榮祥／高雄報導
    邱議瑩今發表「安全高雄」政見，表示如果當選高雄市長，將在市區與原縣區重點路口設置智慧遮陽傘。（邱議瑩團隊提供）

    邱議瑩今發表「安全高雄」政見，表示如果當選高雄市長，將在市區與原縣區重點路口設置智慧遮陽傘。（邱議瑩團隊提供）

    立委邱議瑩今發表「安全高雄」政見，表示如果當選高雄市長，將在市區與原縣區重點路口設置智慧遮陽傘設施，讓行人不用再做日光浴。

    邱議瑩說，路口遮陽設施在韓國首爾已有成功經驗，阿拉伯聯合大公國阿布達比則是有大樓動態遮陽版設計，高雄可結合智慧科技，在重點路口逐步設置智慧遮陽設施並結合再生能源，達成自給自足又能降低行人曝曬風險的目標。

    她表示，在行人與交通安全部分，也會並加強與專業單位及關心道安團體合作，共同參與道路健檢、人行道改善計畫、標線改造工程等施政，穩健落實交通零死亡（Vision Zero）願景。

    她提到「安全高雄」包含治安、食安、防災、防毒等部分，主張成立專責「緝毒警察大隊」結合各局處資源，並與檢、調、憲、海關及海巡等六大系統強化資訊整合，結合智慧科技共同建構毒品防治網絡。

    同時會持續爭取資源，提升警消同仁裝備與義警義消同仁福利，及鼓勵學校戶外教學與警察、消防、社區巡守隊等單位合作參訪、強化高雄市志工服務媒合系統，鼓勵志工多元專業訓練，讓社會安全網更緊密。

    她主張擴大無人機、機器人等相關應用，投入火場搜救、山域事故、近海救援與地震救災，降低警消同仁出勤風險；平時也可為偏鄉長輩提供送藥、送餐等協助，及深入山區等人跡罕至地方糾舉不法行爲。

    食安方面，邱議瑩提出八大主軸，從食材源頭、食品加工及製造、餐飲與販售端、提高檢測效能與建立快速反應機制、鼓勵市民共同參與、強化公開透明治理與精進各項指標等，建立全面性的食安守護網。

    邱議瑩今發表「安全高雄」政見。（邱議瑩團隊提供）

    邱議瑩今發表「安全高雄」政見。（邱議瑩團隊提供）

