    政治

    柯文哲「假老二民調」金流遭掀 趨勢民調、吳世昌發聲明「切割」黃國昌

    2025/10/28 12:56 記者林哲遠／台北報導
    被影射為狗仔頭的民眾黨主席黃國昌今日受訪時回應，他今天公務繁忙本就不會去開庭，並強調自己為了柯主席，先讓張景森三拳。（記者劉信德攝）

    

    民眾黨主席黃國昌捲入指揮狗仔、駭客醜聞，週刊今再踢爆，永豐銀行前總座張晉源的祕書李光昕掌管黃的狗仔團人事、金流如今卻「閃電出境」，更翻出民眾黨前主席柯文哲參選總統時期的「假老二」民調，背後涉及求真公司負責人紀怡明、趨勢公司總經理吳世昌等人。對此，趨勢民調、吳世昌今同步發佈聲明強調，與黃國昌等人無任何關係，多年無任何私下聯繫互動。

    週刊指出，2023年大選藍白合「侯柯配」沸沸揚揚之際，求真民調不斷釋出柯穩居第二的「假老二」民調，成為藍白合破局的關鍵之一，大幅超收民調費用合計990萬餘元，卻作出如此不準的民調，如今看來更顯居心叵測。

    週刊續指，相關金流明顯異常，加上求真總經理關智宇今年以蒲田公司名義注資100萬元給凱思，由於求真公司負責人紀怡明曾是趨勢公司董事長，與黃國昌友好的前時代力量黨主席徐永明其學生吳世昌，也曾任趨勢公司總經理，錯綜複雜的關係，有待辦案單位釐清。

    對此，趨勢民調發表聲明表示，針對媒體報導求真民調負責人紀怡明先生，曾任趨勢公司董事長，趨勢民調公司在此再度聲明，紀怡明先生早於2019年12月將所持股份全數售出，並於2020年2月卸任趨勢民調董事長，此後與本公司無任何關係，以上資訊皆可於公司登記資料網上查明。

    聲明強調，紀怡明先生後由趨勢民調挖角當時擔任研究總監的關智宇，以及部分研究員，共同成立求真民調，關智宇等人於2022年離職後，即與趨勢民調無任何關係，趨勢民調與求真民調除為業界競爭之關係外，並無任何其他關係，趨勢民調再次聲明與黃國昌、徐永明、紀怡明、關智宇等人，無任何關係。

    與此同時，吳世昌也發聲明說，由於週刊報導今日有提到本人名字，本人在此再度聲明，已卸任趨勢民調總經理多年，並與黃國昌、徐永明、關智宇、紀怡明等人，多年無任何私下聯繫互動，本人與本人有關之公司也完全未參與媒體所控政治人物「操作輿論、民調」事件，望各界明察，本人已委請律師團隊蒐證，若媒體或名嘴在未向本人查證時任意評論不實內容，本人必將提告。

