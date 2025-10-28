藍委要閣揆陪鄭麗文去見習近平 卓榮泰批：不成體制

對於是否願意和中國高層見面，行政院長卓榮泰今日在立院表示，只要對方不設前提，能以中華民國與中華人民共和國互不隸屬的立場來對談，「我絕對願意」。（記者劉信德攝）

國民黨主席當選人鄭麗文上任後，有意與中共領導人習近平見面。行政院長卓榮泰今日在立法院會答詢時表示，我希望她可以堅持中華民國主權不會被侵犯、剝奪，台灣人民享有的民主自由方式也不會被改變。

卓揆盼鄭麗文堅持中華民國主權不被侵犯

國民黨立委羅明才在立法院質詢問及，鄭麗文為了兩岸和平願意去和習近平見面，行政院態度如何？卓榮泰回應，如果真的有這麼一天，我希望她可以堅持中華民國主權不會被侵犯、剝奪，台灣人民享有的民主自由方式也不會被改變。雙方可以在對等的情況下，展開健康有序的接觸，站在國家的立場，這對人民也是好的，對全世界也是好的發展。

羅明才形容「太棒了！」，並指鄭麗文當上國民黨主席，即將跨出第一步。他詢問，如果進行「鄭習會」，行政院長要不要一起陪同？卓榮泰立即回絕說，「不成體制」。

羅明才追問，那有無可能兩岸高層在第三地試試看，不要兩岸關係一直「火車互碰」，可以用輕鬆的方式，探討中華民族的和平。

卓榮泰強調，「這也非我一廂情願」。只要對方不設前提、不扣帽子，不堅持台灣是中國一部分，能夠以中華民國與中華人民共和國互不隸屬的立場來對談，「我絕對願意」。

羅明才說，兩岸關係冰凍很久，陸委會有無與對岸聯繫？上一次高層聯繫是何時？陸委會主委邱垂正說，我們持續維護兩岸關係聯繫溝通的方式，是中國大陸基於要消滅中華民國、併吞台灣的政治前提，不願意和我們談判。

邱垂正指出，我方希望兩岸能夠很快回到對等尊嚴原則，進行溝通對話，希望對方能夠正視中華民國客觀存在的事實。兩岸高層應該是指海基會和中國海協會，上一次會面是2015年，我們都在努力恢復官方互動，但中國提出台灣無法接受的政治前提，在這前提下，中華民國不可能存在。呼籲對岸要以人民福祉為念，要互利互惠、共存共榮。

國共兩黨交流 邱垂正：不能取代政府對政府的交流

邱垂正強調，黨對黨的交流，不能夠取代政府對政府的交流及國家利益。剛院長有說，要確保對等尊嚴，確保國家主權及民主自由生活方式，我們樂觀其成。但2019年中共發布「習五條」後，九二共識、一中原則及一國兩制是「三位一體」的對台政策，在這政策下完全沒有中華民國空間。

