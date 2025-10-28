被問是否認同鄭麗文自稱中國人 侯友宜：我是堂堂正正的中華民國人

新北市議會民進黨團今（28）日詢問市長侯友宜是否認同鄭麗文自稱是中國人的說法。侯友宜回應，「台灣的主流民意就是按照民主憲法，我們就是中華民國的人，是堂堂正正的中華民國人。」（記者羅國嘉攝）

國民黨主席當選人鄭麗文將於11月1日就任，新北市議會民進黨團今（28）日詢問市長侯友宜是否認同鄭麗文自稱是中國人的說法。侯友宜回應，「台灣的主流民意就是按照民主憲法，我們就是中華民國的人，是堂堂正正的中華民國人。」

民進黨團總召廖宜琨今天率議員鍾宏仁、彭佳芸、鄭宇恩、張嘉玲，針對鄭麗文當選藍營黨魁主席的問題質詢，質疑鄭麗文在這屆總統大選前，認為侯友宜民調最低，主張要「換侯」，是否會影響下屆市長選舉提名等事宜；且日前藍營黨魁選舉完，鄭公開自稱是中國人，詢問侯的看法。

廖宜琨指出，雖然政治立場有時可以轉換，但發現這次的藍黨魁選舉，中國「介選」問題嚴重，顯見很多事情都是中國在策動；民眾黨主席黃國昌日前也再度拋出「聯合政府」的概念，詢問侯究竟是「為民爭取」還是「權力分贓」？

侯友宜說，政黨跟政黨要合作，一定要有共同的價值、理念，這才是合作的基礎。民主的選舉當然是選票，但政黨的合作，不單是選票問題，還有彼此的價值要有共同想法才是重要的。

廖宜琨追問，所以藍營、白營價值觀是合的嗎？侯友宜則回應，每個人都有自己的想法、價值觀，彼此之間就互相尊重。

鄭宇恩質疑中國介入藍營黨魁選舉，侯友宜強調，不會接受台灣選舉受境外勢力介入，若有介選，自有國安局去調查並依法辦理，兩岸人民交流應依法律、應規定辦理。

張嘉玲問侯「你跟鄭麗文關係不太好」，上次你在選總統時，因鄭說希望你的總統選舉讓她操盤她才要支持你，你在那邊聽她講2小時最後拂袖而去，這些是你的副總統搭檔趙少康說的，到底鄭麗文拿什麼來威脅你？另外，鄭麗文不僅反對增加國民預算、兩岸立場也太一廂情願，會讓下次要選總統及立委等人陷入困境。

侯友宜未否認，隨即回說「哈哈哈， 大家笑一笑就過了，那一夜都已經過了」且不管結果如何，一切都是由他負責，現在也是為新北市民服務，侯還說議員不要把議會當國民黨中常會。

