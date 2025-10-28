黃國昌跳針要求道歉 鏡週刊：呈現真相、臭不可聞，何須潑糞！

民眾黨主席黃國昌。（記者劉信德攝）

民眾黨主席黃國昌捲入指揮狗仔、駭客醜聞，週刊今再踢爆，永豐銀行前總座張晉源的祕書李光昕掌管黃的狗仔團人事、金流與跟監調度、訂便當等工作；李卻在上個月底「閃電出境」，猶如民眾黨前主席柯文哲的秘書「橘子」許芷瑜翻版。黃國昌今受訪時怒嗆週刊四次缺德，並跳針質問週刊何時道歉。對此，《鏡週刊》今日稍早回應「本刊報導事實，呈現真相、臭不可聞，何須潑糞！」

黃國昌今日受訪時表示，週刊在那邊寫故事、做假新聞，何時要道歉，厚臉皮發聲明就想混過去，「你敢做假新聞，我每次就問什麼時候要道歉，不然就把匯款單拿出來，週刊稱說我小姨子匯100萬給凱思國際，叫你們匯款單拿出來，週刊卻稱說是注資，一而再再而三地做假新聞，何時要道歉？」

《鏡週刊》今日稍早發出聲明「針對黃國昌委員114年10月28日於立法院接受記者訪問內容，《鏡週刊》回應如下：黃委員『錄音式』發言，本無須理會，但黃委員說媒體往他身上潑糞，我們只好費勁『開機』澄清：本刊報導事實，呈現真相、臭不可聞，何須潑糞！」

