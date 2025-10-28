為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    重建條例座談只邀友好對象？ 傅崐萁：8600名災民公所要怎麼全通知

    2025/10/28 12:00 記者王錦義／花蓮報導
    對於有災民及議長張峻等在地議員未獲邀請出席座談會，立委傅崐萁表示尊重鄉公所的通知。（記者王錦義攝）

    對於有災民及議長張峻等在地議員未獲邀請出席座談會，立委傅崐萁表示尊重鄉公所的通知。（記者王錦義攝）

    國民黨立委傅崐萁等人昨在光復鄉大華活動中心舉行災後重建特別條例座談會，卻只邀請縣府、部份議員、村長及社團組織，300多名災民被擋在門外引發衝突，縣議會議長張峻不滿災民及在地議員未獲邀請，闖入怒踢傅崐萁桌子抗議。傅崐萁今反問：「8600人要在哪裡開會？」，請外界不要苛責負責聯繫的鄉公所。

    傅崐萁今到花蓮地檢署對議長張峻提告傷害等六罪，面對媒體詢問為何張峻等在地議員未獲通知座談會，傅崐萁語帶不滿回問說：「8600人可以在哪裡開會？」，都是光復鄉公所負責通知這些相關的人，他是尊重地方的通知，但是要通知8600人，光復鄉公所也沒有這個能力，他要再次強調，民主、法治社會不必用這麼刁鑽的方式，他就是在基層天天聽到民眾聲音，把災民實際的情況能夠表達出來。

    傅崐萁強調，最重要的是，昨天會場並沒有限制任何人進場，從頭到尾就沒有限制，在會場只要不是拿著大聲公在那裡喧譁來的，就不是來陳情的以外，所有的人都有讓他們進場，現場開大門走大路，但他會前就接到線報，有人要鬧場，也向鳳林分局正式反映，但是還是發生不幸事件，還是按照對方劇本來演出，他希望警察必須確實的來旅行除暴安良、維護社會秩序的義務。

    國民黨立委傅崐萁昨在光復鄉大華活動中心舉行災後重建特別條例座談會，有災民被擋在外面引發抗議。（資料照）

    國民黨立委傅崐萁昨在光復鄉大華活動中心舉行災後重建特別條例座談會，有災民被擋在外面引發抗議。（資料照）

    國民黨立委傅崐萁昨在光復鄉大華活動中心舉行災後重建特別條例座談會，有災民被擋在外面引發抗議。（資料照）

    國民黨立委傅崐萁昨在光復鄉大華活動中心舉行災後重建特別條例座談會，有災民被擋在外面引發抗議。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播