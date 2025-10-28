為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    傅崐萁被張峻踹桌抗議 Kolas：政治如果失去良心就是幫派

    2025/10/28 12:14 即時新聞／綜合報導
    總統府前發言人Kolas Yotaka。（資料照）

    

    國民黨立委傅崐萁昨在光復鄉大華活動中心舉行災後重建特別條例座談會，卻只邀請縣府、部份議員、村長及社團組織，300多名災民被擋在門外引發衝突，縣議會議長張峻不滿災民及在地議員被擋，闖入怒踢傅崐萁桌子，傅今早到花蓮地檢署委由律師對張峻提告，對此，前總統府發言人Kolas Yotaka表示，傅崐萁不是王，他有如黑幫，堰塞湖洗出徐榛蔚的無能，張峻踢破傅崐萁的假面。踢桌是暴力？當然不是，那是一種你無法想像的絕望。

    Kolas Yotaka在臉書PO文表示，昨天傅崐萁以立委身份在光復鄉辦了一場「災後重建條例座談會」，花蓮縣長徐榛蔚不在場，卻見縣政府官員排排坐在後方，由傅崐萁坐前方領軍。已經分不清是立委？還是縣長？還是縣長老公？

    Kolas指出，光復鄉19死5人失蹤，但根據現場實況，傅崐萁的協調會已排除張峻與支持張峻的議員、民進黨與親民進黨的議員，排除掉這兩類之後，動員願意陪他出面的議員。花蓮人稱光復鄉是「中區」，到場的議員不乏北區或南區，這是導致光復鄉在地議員張峻會氣到踢桌的原因（更別說張峻甚至是縣議會「議長」，自己也是災民）。

    Kolas續指，你可能會問，那些不是光復選區的議員為何出席？就我的了解，他們有些並非真心「挺」傅崐萁，是「怕」傅崐萁，有些人私下提起傅崐萁也三字經不離口。為了保護這類議員的生命財產安全，我還是別提他們的名字好。

    Kolas直言，政治如果失去良心，就是幫派，傅崐萁不是王，他有如黑幫。堰塞湖洗出徐榛蔚的無能，張峻踢破傅崐萁的假面。踢桌是暴力？當然不是，那是一種你無法想像的絕望。

