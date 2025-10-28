張峻踹傅崐萁桌引熱議 林楚茵：踹出花蓮人的憤怒

民進黨立委林楚茵。（資料照）

國民黨立委傅崐萁、鄭天財今舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會」，卻只邀縣府、部分議員、村長及社團組織代表，大批災民被擋在門外，花蓮縣議會議長張峻直接闖入、踢踹傅崐萁桌子；對此，民進黨立委林楚茵表示，花蓮議長一腳踹出花蓮人的憤怒。

林楚茵在臉書PO文表示，傅崐萁在光復鄉辦「重建座談會」，真正的災民進不去，裡面坐滿縣府官員跟傅崐萁的「友好災民」，災民在外面抗議「我們是災民，我們要發聲」；花蓮縣議長張峻自己也是光復受災戶，都被擋在門外，踹桌的行為確實不妥，但這一腳踹出的是花蓮人被傅家王朝壓抑已久的怒火，傅崐萁說這是「國會在開會」，結果現場沒有中央部會代表，反而坐滿縣府一級主管？傅崐萁不是縣長，憑什麼帶頭指揮縣府官員、花蓮警察？

林楚茵直言，傅崐萁自己就是「國會流氓」，過去花蓮退休老師「葉霸」在活動上被粗暴架離、國民黨在立法院推人打人，也沒看到傅崐萁跳出來「譴責暴力」，馬太鞍溪堰塞湖事故滿1個月，花蓮縣政府救災荒腔走板，連1句道歉都沒有，現在還把災民擋在門外辦假座談會？傅崐萁還敢發文「代表花蓮人向全國道歉」？傅崐萁和徐榛蔚才最應該向花蓮人道歉！

