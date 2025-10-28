為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中市府非洲豬瘟說法反覆 綠營議員：全國民眾對盧秀燕產生信任危機

    2025/10/28 12:12 記者蘇金鳳／台中報導
    多位議員批市府說法反覆，已讓全民對盧秀燕產生信任危機。（記者蘇金鳳攝）

    多位議員批市府說法反覆，已讓全民對盧秀燕產生信任危機。（記者蘇金鳳攝）

    台中市政府針對非洲豬瘟說法遭外界質疑反覆，民進黨中市多位議員今天在市議會指出，高雄市的大榮貨運因避說載運豬肉物流車去向遭高市重罰最高300萬，但事件發生至今，市府竟未有任何行政裁罰且說法反覆，已讓全國民眾對盧秀燕產生信任危機。

    副市長黃國榮對此表示，目前尚未有任何行政裁罰，疫調要確實，防疫為優先。

    議員陳俞融表示，事件發生至今近一週，政務委員陳時中昨天表示，該養豬場還有2處呈現陽性，目前台中市飼養豬隻共有78950頭，其中可用廚餘養豬的豬場有38家，要求市政府注意，不要讓疫情擴大。

    陳俞融並痛批，王姓獸醫佐「無獸醫執業執照」，市府可以依獸醫法30條馬上開罰，為什麼要等檢調？到底護航誰？

    此外，陳俞融更痛批盧秀燕稱蒸煮廚餘照沒有罰則，但馬上被中央打臉，依法可依廢棄物處理法直接開罰，痛批盧秀燕一直把責任推卸給中央，造成對立。

    陳俞融不滿的表示，公權力不行使，公信力就沒有，要求立即開罰，盧秀燕帶著相關官員道歉。

    陳淑華則表示，全國民眾都認為盧秀燕防疫無力，採檢慢半拍，獸醫師有無現場，廚餘處理亂無章法，盧市府無用心做事，到現場疫調搞不清，目前台中市民及全國民眾對盧秀燕產生信任危機，已看破盧市府的手腳。

    陳淑華強調，高雄市的大榮貨運因避說載運豬肉物流車去向，遭高市重罰最高300萬，但現在盧市府無任何作為。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播