中市府非洲豬瘟說法反覆 綠營議員：全國民眾對盧秀燕產生信任危機

多位議員批市府說法反覆，已讓全民對盧秀燕產生信任危機。（記者蘇金鳳攝）

台中市政府針對非洲豬瘟說法遭外界質疑反覆，民進黨中市多位議員今天在市議會指出，高雄市的大榮貨運因避說載運豬肉物流車去向遭高市重罰最高300萬，但事件發生至今，市府竟未有任何行政裁罰且說法反覆，已讓全國民眾對盧秀燕產生信任危機。

副市長黃國榮對此表示，目前尚未有任何行政裁罰，疫調要確實，防疫為優先。

議員陳俞融表示，事件發生至今近一週，政務委員陳時中昨天表示，該養豬場還有2處呈現陽性，目前台中市飼養豬隻共有78950頭，其中可用廚餘養豬的豬場有38家，要求市政府注意，不要讓疫情擴大。

陳俞融並痛批，王姓獸醫佐「無獸醫執業執照」，市府可以依獸醫法30條馬上開罰，為什麼要等檢調？到底護航誰？

此外，陳俞融更痛批盧秀燕稱蒸煮廚餘照沒有罰則，但馬上被中央打臉，依法可依廢棄物處理法直接開罰，痛批盧秀燕一直把責任推卸給中央，造成對立。

陳俞融不滿的表示，公權力不行使，公信力就沒有，要求立即開罰，盧秀燕帶著相關官員道歉。

陳淑華則表示，全國民眾都認為盧秀燕防疫無力，採檢慢半拍，獸醫師有無現場，廚餘處理亂無章法，盧市府無用心做事，到現場疫調搞不清，目前台中市民及全國民眾對盧秀燕產生信任危機，已看破盧市府的手腳。

陳淑華強調，高雄市的大榮貨運因避說載運豬肉物流車去向，遭高市重罰最高300萬，但現在盧市府無任何作為。

