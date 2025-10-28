為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    拿紙扇打羅智強耳光被判處拘役10天！ 邱議瑩：完全接受

    2025/10/28 11:39 記者王榮祥／高雄報導
    立委邱議瑩去年在立院拿紙扇打羅智強耳光，被判處拘役10天。（邱議瑩團隊提供）

    立委邱議瑩去年在立院拿紙扇打羅智強耳光，被判處拘役10天。（邱議瑩團隊提供）

    立委邱議瑩2024在立院拿紙扇打立委羅智強耳光，台北地院今以強暴侮辱罪判處拘役10日得易科罰金；邱議瑩對此表示完全接受，感謝法官從輕量刑。

    邱議瑩2024在立法院拿紙扇打國民黨立委羅智強耳光，遭羅智強提民事、刑事告訴，民事部分已判賠20萬元，刑事遭檢方以強暴侮辱罪起訴。

    北院簡易庭審理認為，邱議瑩行為不符合理性問政原則，且2009就曾因不滿藍委李慶華言論，掌摑對方而被判拘役30天，仍未汲取教訓。

    但法院也考量她已認罪且態度良好，事後在社群媒體道歉承認錯誤，並考慮她多年來致力推動醫療法案的動機，一審以強暴侮辱罪判處拘役10日，可易科罰金，每日1千元，可提上訴。

    邱議瑩今表示，今上午看到判決結果，謝謝法官體察她在立院的心境，當時因積極討論醫療法案，過程經歷很多挫折與阻撓；她承認犯下錯誤，感謝法官看到她立法的努力與從輕量刑，對於判決完全接受，也希望未來行為更加謹慎。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播