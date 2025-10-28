拿紙扇打羅智強耳光被判處拘役10天！ 邱議瑩：完全接受

立委邱議瑩去年在立院拿紙扇打羅智強耳光，被判處拘役10天。（邱議瑩團隊提供）

立委邱議瑩2024在立院拿紙扇打立委羅智強耳光，台北地院今以強暴侮辱罪判處拘役10日得易科罰金；邱議瑩對此表示完全接受，感謝法官從輕量刑。

邱議瑩2024在立法院拿紙扇打國民黨立委羅智強耳光，遭羅智強提民事、刑事告訴，民事部分已判賠20萬元，刑事遭檢方以強暴侮辱罪起訴。

請繼續往下閱讀...

北院簡易庭審理認為，邱議瑩行為不符合理性問政原則，且2009就曾因不滿藍委李慶華言論，掌摑對方而被判拘役30天，仍未汲取教訓。

但法院也考量她已認罪且態度良好，事後在社群媒體道歉承認錯誤，並考慮她多年來致力推動醫療法案的動機，一審以強暴侮辱罪判處拘役10日，可易科罰金，每日1千元，可提上訴。

邱議瑩今表示，今上午看到判決結果，謝謝法官體察她在立院的心境，當時因積極討論醫療法案，過程經歷很多挫折與阻撓；她承認犯下錯誤，感謝法官看到她立法的努力與從輕量刑，對於判決完全接受，也希望未來行為更加謹慎。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法