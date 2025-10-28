綏靖非解方！賴清德：效法「大衛戰歌利亞」抗威權 借鏡以色列打造T-Dome

賴清德總統27日晚間出席「美國以色列公共事務委員會」晚宴時表示，「綏靖政策」永遠不是遏制威權的解方，台灣要以「大衛對抗歌利亞」的精神抵抗威權脅迫。（圖由總統府提供）

賴清德總統27日晚間出席「美國以色列公共事務委員會」晚宴時表示，「綏靖政策」永遠不是遏制威權的解方，台灣要以「大衛對抗歌利亞」的精神抵抗威權脅迫，借鏡以色列堅定捍衛家園的決心與能力，並持續提升國防投資，仿效以色列與美國的「鐵穹」與「金穹」打造「台灣之盾」（T-Dome），建構嚴密防空系統；同時願在川普總統推動的「AI行動計畫」下，與以色列進一步合作。

總統府今釋出賴總統出席晚宴的英語致詞，賴表示，台灣和美國是彼此堅實的夥伴，共享民主自由的價值，樂見在跨黨派支持下，台灣、美國與以色列之間的關係繼續深化。賴也對以色列人質獲釋同感寬慰，認為停火與人質獲釋是這2年多來最重要的進展，也是美國總統川普重大的外交成就，更是中東邁向和平的重要一步。

賴清德指出，過去幾個世紀猶太民族屢遭迫害，但憑著堅毅的努力，現在全球超過1500萬猶太人都是世界各地的中流砥柱。台灣人民時常將猶太民族視為榜樣，因為我們國際處境艱難，又面臨中國對我國主權的威脅，但是台灣人從不氣餒或喪志，靠著自己的努力，成為全球高科技產業與AI發展不可或缺的關鍵夥伴。

賴清德表示，台灣是極少數每年固定與以色列、德國駐台單位舉行國際大屠殺紀念日活動的國家，近年的紀念活動皆由總統出席，除了告誡我們「Never Again」的沉重歷史意義，更是緬懷所有抵抗極權的勇氣。國際情勢瞬息萬變，台灣、美國及以色列雖然地理位置相隔遙遠，但都秉持對自由、人權與法治的堅定信念，站在面對威權主義的第一線，保衛最基本的文明與價值。

賴清德強調，「綏靖政策」永遠不是遏制威權國家的解方，「以實力帶來真和平」的理念，才能克服各種變遷與挑戰，這也是台、美、以3國社會長期堅守的座右銘。以色列堅定捍衛家園的決心與能力非常值得我國借鏡，他也始終認為台灣要以「大衛對抗巨人歌利亞」精神，抵抗威權主義的脅迫。

賴清德提及，近年來台灣持續提升自我防衛能力，明年度國防預算按照北約標準將達到GDP3.32%，並將在2030年前達到GDP 5%。同時，我們將仿效以色列與美國的 「鐵穹」與「金穹」，打造「台灣之盾」（T-Dome），建構嚴密的防空系統。

賴清德說，未來，我們會繼續提高國防投資，不僅要強化本土國防工業量能，也會持續對外採購所需的武器、技術以提升整體戰力，希望「美國以色列公共事務委員會」可以給予台灣更多支持與協助。

賴清德說，除了國防安全與外交合作外，在全球供應鏈重組的重要時刻，經貿投資也是台美以3方可以加強合作的重要領域。台灣有成熟的先進晶片製程，非常願意在川普總統提出的「AI行動計畫」架構下，與以色列進一步合作。

賴清德說，期待台灣發揮半導體產業重鎮優勢，結合美國、以色列的研發資源及經驗，攜手深化半導體、資通訊、數位安全等領域合作，共同拓展全球市場、強化供應鏈韌性。他說，希望美國及以色列等夥伴國家持續關切台海和平對區域及全球和平繁榮的重要性，並將在台灣的所見所聞帶回美國各界，讓更多人認識台灣，並理解我們的貢獻，他相信，未來台美以3方合作，可以為區域帶來和平、穩定與繁榮。

賴清德總統27日晚間出席「美國以色列公共事務委員會」晚宴時表示，「綏靖政策」永遠不是遏制威權的解方，台灣要以「大衛對抗歌利亞」的精神抵抗威權脅迫。（圖由總統府提供）

