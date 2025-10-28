台歐共築海纜防線 林佳龍宣布台灣「國際海底電纜風險管理倡議」

外交部長林佳龍（前排左四）28日出席「2025台歐海底電纜安全合作論壇」，宣布我國「國際海底電纜風險管理倡議」，並與「福爾摩沙俱樂部」年會主席暨歐洲議員柯理和（前排右三）一同啟動倡議。（記者陳逸寬攝）

跨國國會議員友台平台「福爾摩沙俱樂部」首次在台舉行年會，今天與我國智庫科技、民主與社會研究中心（DSET）及外交部合辦海纜安全論壇。外交部長林佳龍在致詞中，宣布我國「國際海底電纜風險管理倡議（RISK Management Initiative）」，並與福爾摩沙俱樂部年會主席暨歐洲議員柯理和（Rihards Kols）一同啟動倡議。

DSET今天與「福爾摩沙俱樂部」、外交部在台北君悅酒店共同舉辦「2025台歐海底電纜安全合作論壇」，聚焦在數位與能源生命線的防護、海底基礎設施的戰略韌性，以及民主夥伴之間的安全合作。

柯理和致詞說，「掌控海洋者，掌控世界」雖是古老真理，但在廿一世紀仍適用，如今競逐的舞台更延伸至海床之下。海纜承載全球99%的跨洲網路流量，連結金融體系、國防機構、醫療與家庭，是「民主連結的神經系統」，卻正面臨隱蔽的混合威脅。

他舉例，2023至2025年間波羅的海地區發生12起疑似破壞事件，其中包括連接芬蘭與瑞典、立陶宛與德國的重要通訊線路幾乎同時受損，導致立陶宛三分之一的網路能力在數小時內中斷；而2024年紅海也曾有三條主幹電纜遭切斷，波及亞洲、非洲與中東數以百萬計用戶。

他警告，這些並非偶發事故，而是「在測試我們容忍極限的行動」。全球每年約發生150至200起電纜中斷，多屬自然或意外，但具戰略意圖的事件明顯增加，尤其集中在紅海、波羅的海及台灣周邊。這類破壞不在於永久摧毀設施，而是製造不確定與政治壓力，「這是無需升級的壓迫，是混合攻擊的典型」。他指出，全球每日透過海底電纜傳輸的金融交易金額高達10兆美元，一旦主幹受損，將癱瘓全球經濟命脈。

柯理和表示，歐盟今年已啟動「海底電纜安全行動計畫」，編列逾五億歐元推動智慧感測、AI威脅識別與自主監測系統，並建立即時情報共享及追責機制。他強調，「我們必須讓這些電纜不再是『看不見的存在』」，保護它們是所有民主國家的共同責任，並點名台灣是印太數位基礎設施的戰略樞紐，「台灣深知長期受到經濟、數位與敘事等多重壓力的重要性，也因此台灣的經驗與聲音，必須成為這場全球對話的重要一環」。

林佳龍則指出，保障全球連結已不只是技術議題，更攸關經濟安全、民主韌性與國際秩序穩定的戰略課題。台灣位於全球通訊網絡的關鍵樞紐，連結印太、美洲與歐洲，這不僅是戰略位置，更意味責任。他指出，台灣近年多次因外離島海纜受損而造成網路中斷，深刻體認「韌性不能被假設，而要透過規畫與合作建立」。

林佳龍宣布，台灣將推動「國際海底電纜風險管理倡議」（RISK Management Initiative），以「RISK」四大支柱——風險降低（Risk mitigation）、資訊共享（Information sharing）、制度改革（Systemic reform）與知識建構（Knowledge building）——為核心架構，推動跨國協調、快速修復與防護能量，促進威脅情資交流與專業訓練，並呼籲各國共同建立透明、安全、永續的國際規範。

「沒有任何一國能只憑己力保護海纜，唯有集體合作，才能確保自由與安全的連結」，林佳龍強調，此倡議將是一個開放、包容的全球夥伴平台，邀請各方攜手合作，讓連結成為公共財，而非地緣政治的武器。

林佳龍說，「我們的成功，將取決於彼此攜手採取的行動」，讓資料自由安全地流動，沒有國家被排除，這才是共同守護民主社會的真正目標。

DSET諮詢委員、台大電工所教授蔡志宏指出，台灣超過99%的網路頻寬仰賴海底電纜，面對中國船隻日益頻繁的破壞與干擾，國際合作刻不容緩。DSET近半年已發表多份海纜與電力線研究報告，借鏡歐洲經驗，呼籲從情報共享、監測科技到國際規範改革，全方位深化台歐合作，共同強化關鍵基礎設施的防護。

台灣「國際海底電纜風險管理倡議」全文中譯： （我們）認可海底通訊與電力傳輸電纜是全球連結與能源交換之關鍵基礎設施，對於經濟發展與國家安全至關重要； （我們）認知日益增加之環境風險、意外損害、破壞行為、複合式威脅及地緣政治風險等，正危及海底電纜基礎設施之安全與穩定； （我們）重申我們共同致力維護一個自由、開放、安全且具韌性之全球環境； 台灣特此發起「國際海底電纜風險管理倡議」，以強化在海底電纜之保護、發展與永續合作為目標。 目標 本倡議致力達成以下四項目標： 一、風險緩解（Risk Mitigation） 共同合作預防並減緩海底電纜所面臨之風險，藉由研擬策略與技術降低損害可能性，包括推動主動性維護、監測系統與快速應變機制，以加速事件發生後之回應與修復。 二、資訊共享（Information Sharing） 鼓勵就海底電纜之潛在威脅與風險進行即時、有效且可行之情資共享，包括建立情報交換、預警通報與意外事件經驗分享之管道。 三、系統改革（Systemic Reform） 推動制定具國際認可之準則，確保海底電纜之永續建設、運作與保護，包括提倡遵守現有如「聯合國海洋法公約」之國際公約，並於必要時推動新準則。 四、知識建構（Knowledge Building） 透過培訓課程、工作坊與實務交流，強化各利益相關方之技術能力與知識，以確保各國與各產業能做足應對未來挑戰之準備，參與海底電纜之規畫與保護工作。 結語 「國際海底電纜風險管理倡議」是一具包容性之倡議，歡迎所有與海底電纜有關全球利益相關方加入。唯有透過共同努力，方能守護這些連結我們各國、經濟與人民之重要生命線。

外交部長林佳龍（左）28日出席「2025台歐海底電纜安全合作論壇」，宣布我國「國際海底電纜風險管理倡議」，並與「福爾摩沙俱樂部」年會主席暨歐洲議員柯理和（右）一同啟動倡議。（記者陳逸寬攝）

「2025台歐海底電纜安全合作論壇」今天舉行，我國宣布「國際海底電纜風險管理倡議」。（記者陳逸寬攝）

