被張峻踹桌抗議傅崐萁提告傷害等6罪 張回應一定反告

國民黨立委傅崐萁昨在光復鄉大華活動中心舉行災後重建特別條例座談會，卻只邀請縣府、部份議員、村長及社團組織，300多名災民被擋在門外引發衝突，縣議會議長張峻不滿災民及在地議員被擋，闖入怒踢傅崐萁桌子，傅今早到花蓮地檢署委由律師對張峻提出傷害、強制、恐嚇、聚眾施強暴脅迫、妨害公務等六罪。張峻回應說，現場都有錄影，對於傅崐萁的濫訴一定會反告。

傅崐萁受訪說，絕對不容許用這種暴力的方式，來破壞花蓮在全國國人，這樣一個非常善良溫柔的形象，昨天是為了這麼多廣大的災民，有八千六百多位災民，殷殷的期盼要趕快把救助方案盡快通過，重建條例是重中之重，而且要加緊速度，國民黨提出逕付二讀後，在朝野協商前必須要來傾聽，這個代表基層的聲音，讓國會可以了解各種不同的情況。

傅崐萁強調，不容許這樣一個祥和的地方，用一個暴力相向的方式，這些不法之徒在光天化日之下，明目張膽來破壞民主法治，而且用暴力的行為，這個是絕對必須要以正綱常，如果今天持續姑息下去，想想地方鄉親要何去何從，他堅持要把國家綱常、安祥及法律法治的社會要還給全民。

對於沒有邀請災民跟在地議員，傅崐萁強調，當時是尊重光復鄉公所，由鄉公所來聯繫，畢竟有8600名災民，「請不要苛責鄉公所，到場的後來都有讓他們進場，只是這些帶著麥克風進場的這些人，若要陳情就好好陳情。」。傅崐萁律師指出，將會以《刑法》第135條「妨害公務罪」、第277條第1項「傷害罪」、第304條「強制罪」、第305條「恐嚇罪」、《集會遊行法》第31條「妨礙合法集會罪」共六條，來對張峻提告。

張峻回應說，昨天現場很多民眾、媒體都有錄影，證據會說話，根本沒有對傅崐萁有暴力舉動，傅崐萁提告的那六項他不在意，反之，傅崐萁在現場一直抹黑他及災民為黑道、流氓、幫派、民主之恥等等子虛烏有、不實內容的妨害他名譽部份，他一定會收集證據反告傅崐萁，最不配講民主的就是傅崐萁。

