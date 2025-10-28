遭爆狗仔團「帳房」出境未歸如橘子2.0！黃國昌跳針要週刊道歉

民眾黨主席黃國昌（左）。（記者劉信德攝）

民眾黨主席黃國昌捲入指揮狗仔、駭客醜聞，週刊今再踢爆，永豐銀行前總座張晉源的祕書李光昕掌管黃的狗仔團人事、金流與跟監調度、訂便當等工作；李卻在上個月底「閃電出境」，猶如民眾黨前主席柯文哲的秘書「橘子」許芷瑜翻版。對此，黃國昌今受訪時怒嗆週刊四次缺德，並跳針質問週刊何時道歉。

《鏡週刊》報導揭露，掌管凱思國際金流與人事的核心人物為永豐銀行前總座張晉源的祕書李光昕，不但是張晉源的女密友，黃國昌過去還曾為她召開記者會，砲轟永豐金追殺揭弊者。然而，李光昕在似乎警覺苗頭不對，立刻搭機出國，至今已離境近一個月，儼然橘子翻版。

黃國昌表示，鏡媒編這段時間，編故事、造謠、抹黑、做假新聞，他已公開問很多次了「請問，鏡電視、鏡週刊，何時公開道歉？」週刊現在是要指揮檢調辦案對他動手，但也要找到名目，先前不是寫港資、中資，寫到今天故事寫不下去了嗎。

「我一向開大門走大路，我只有一個問題，鏡電視、鏡週刊何時公開道歉？」黃國昌質疑，寫他辦公室的人收100萬其證據在哪裡，現在又繼續編故事說Cindy（李光昕）去海外跟橘子見面。

黃國昌說，李光昕先前非常勇敢出來吹哨，卻被永豐金永無止境地追殺，李光昕跟張晉源都不是政治人物，週刊卻派人去跟蹤人家，稱人家有不正常男女關係，「缺德啊、缺德啊、缺德啊！週刊為何做這種事，背後是否有經濟利益？缺德啊。」

黃國昌重申，週刊在那邊寫故事、做假新聞，何時要道歉，厚臉皮發聲明就想混過去，「你敢做假新聞，我每次就問什麼時候要道歉，不然就把匯款單拿出來，週刊稱說我小姨子匯100萬給凱思國際，叫你們匯款單拿出來，週刊卻稱說是注資，一而再再而三地做假新聞，何時要道歉？」

