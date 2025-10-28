民進黨團提財劃法草案 坐月子10萬、國保補足8千、勞退自提獎勵

立法院民進黨團今舉行記者會提出「財劃法第16條之1未分配款運用暫行條例草案」，要將這筆錢用在長輩、勞工、媽媽身上。（記者謝君臨翻攝）

藍白立委主導修正「財政收支劃分法」，導致345億元統籌分配稅款無法發放。立法院民進黨團今舉行記者會提出「財劃法第16條之1未分配款運用暫行條例草案」，要將這筆錢用在長輩、勞工、媽媽身上，包括：長輩國民年金保險補足8千元、勞退自提政府加送1%、婦女產後坐月子等照護津貼政府出10萬元。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，藍白惡修財劃法造成問題，行政院提醒修法將造成部分統籌分配款額度無法分配，提出覆議，卻被在野黨悍然拒絕，導致明年度總預算中，中央要給地方的345億元無法分配，因此民進黨團提出暫行條例，將這345億元用在人民身上，盼在野黨共同支持。

民進黨立委林俊憲表示，為解決少子化危機，民進黨團決定鼓勵生子，媽媽坐月子政府獎勵10萬元；另為鼓勵勞工自提勞退，政府加送1%，上限500元，換算月薪約5萬元；國保是最弱勢的，最高領7千多，盼補到8千，略表政府心意。

民進黨立委王美惠表示，國民年金保險年資10年、20年、30年者，分別可領5千餘元、6千餘元、7千餘元，民進黨團盼補足為8千元，給予長者更好照顧。民進黨立委劉建國指出，台灣已進入超高齡社會，民進黨團希望趁這次機會，讓未加入相關職業別保險的對象，都可領足8千，盼在野黨也一起完成此事。

民進黨立委陳素月也說，加入國保很多是家庭主婦，年金平均僅能領4千多元，生活上不夠用；因此民進黨團主張，若國民年金每月領不足8千者，政府補足，照顧經濟上比較弱勢的國民，讓全體國民在社會福利上得到均衡照顧。

民進黨立委黃秀芳指出，現在勞退新制雇主提撥6%勞工退休金，勞工也可自提6%，但很多勞工沒有自提，民進黨團提出勞退自提獎勵金，勞工若自提1%以上，政府會再加送1%，鼓勵勞工朋友為未來退休及早準備。

民進黨團副書記長林月琴說，期待媽媽在產後恢復身心健康、被好好照顧，產後照顧政府補助10萬元，之前已有生育補助補足10萬元，這次焦點放在女性。民進黨立委許智傑說，政府提出應對少子化政策，希望多幫助年輕人鼓勵生孩子，「我們家以身作則，我兒子生三個孩子，我現在是『三公』。」

民進黨團副幹事長范雲表示，產婦10萬元的照顧津貼，沒有規定使用方式，不管是要坐月子、到宅服務、母嬰照顧、月子餐料理、簡易家務、產婦心理諮商，也可以和伴侶一起上照顧課、請泌乳顧問等，是真正以媽媽為中心的照顧。

