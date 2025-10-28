立院將審「海纜七法」 藍委大酸：共機都趕不走這怎執法？

國民黨團書記長羅智強和首席副書記長林沛祥。（國民黨團提供）

「2025台歐海底電纜安全合作論壇」今天（28日）登場，立法院本週也將審查行政院的「海纜七法」部分條文修正草案。國民黨團書記長羅智強質疑，共機越過海峽中線，民進黨政府都趕不回去了，請問「海纜七法」要如何執法？國民黨團首席副書記長林沛祥也說，海事法就有規定內陸漁船不得到外海作業，好好尊崇以及和對岸協商，將非法的漁船直接禁止捕捉比較實際。

羅智強：做得到叫「行動組」做不到叫「嘴炮組」

羅智強表示，國家安全的維護每個人都支持，但有分為「行動組」跟「嘴炮組」，講白了，民進黨「海纜七法」最大的一個關鍵是「怎麼執法」？他說，以前這些灰色滋擾在國民黨執政的時候不存在，所以也沒有這些法律的討論，「因為這根本不存在」，現在為什麼現在民進黨政府需要這些法律？就是因為民進黨沒有能力去防止所謂的灰色滋擾的問題。

請繼續往下閱讀...

羅智強質疑：「民進黨是只有無能防止灰色滋擾嗎？不是吧！國民黨執政時中共的軍機是不敢逾越海峽中線，也不會逾越海峽中線的，但民進黨執政後，圍台、擾台軍演已經變成常態化，請問賴清德總統和民進黨有辦法把中共軍機趕到海峽中線以西邊嗎？有辦法阻絕這些所謂圍台的軍演的騷擾嗎？如果越過海峽中線軍機都趕不回去，淪喪了我們的國家的防衛縱深，現在要立這些法律最根本的問題是請問要怎麼執法？中共軍機過來這麼嚴重的事情都沒有辦法把它趕回去了。」

羅智強聲稱，「立這些法律本來就不是問題」，民進黨也可以說所有的在那個台灣海峽灰色滋擾的所有的船艦抓到就炸沉、上面的人全部都關無期徒刑，也可以立這個法，但「根本的問題是立了法之後怎麼去執行這件事情？民進黨能不能先把中共軍機趕回海峽中線以西呢？做得到這件事情那叫『行動組』，做不到這些事情叫『嘴砲組』」。

林沛祥：做得到叫「行動組」做不到叫「嘴炮組」

林沛祥表示，「的確有很多大陸（中國）的非法漁船移到外海去作業，但這本來在國際海事法裡面就是違法的」，尷尬的是現在兩岸的關係處得非常不佳，所以「就算是說大陸的船在這邊違法作業，我們也無法透過正常管道對岸直接去對他們依法執法」，我們現在看到的狀況與其說是「國安危機」，倒不如說就是兩岸之間缺乏溝通和互信，以及打擊犯罪的基礎。

林沛祥表示，「海纜七法」的確要好好來檢討，但更現實是海岸、海浪並非大家看到地面資料，海象隨時都可以可以控制得住，以印尼、菲律賓的海事法來看時，這些非法漁船 （內陸漁船）本來就不該在這些灰色地帶下錨，造成這些海纜的這些損害，所以透過一般的國際海事法其實就可以解決這件事情，不需要是大費周章特地扯到國安上來講，他個人認為有點本末倒置，因為國際海事法裡面就有明令規定內陸漁船不得到外海作業，與其去了解所有的地形，倒不如說針對國際海事法好好去尊崇及和對岸協商，將非法的漁船直接禁止捕捉，這是比較實際的做法。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法