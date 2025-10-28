為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    不甩中共公安立案偵查 沈伯洋放話「台灣人沒在怕的」

    2025/10/28 11:23 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    對於遭中共重慶市公安局「立案偵查」，稱「黑熊學院」從事分裂國家犯罪活動，民進黨立委沈伯洋今天（28日）回應大酸「果然很共產黨」，並放話「台灣人沒在怕的」。

    沈伯洋在臉書發文說，「昨天才分析中國的異常訊號，今天中國就行動了。……果然很共產黨。」他指出，這是一年內第6次，「這次還直接由公安立案偵查」，他預測中共下一步「大概就是通緝、缺席審判。」

    沈伯洋最後還表示，「無所謂，反正，台灣人沒在怕的。」

    多數網友留言相挺沈伯洋，稱「中共在自爽自嗨」「共產黨真的有病」「中共真的『公安』全世界」「這是新的榮譽勳章嗎？」「肯定是做對了才會被點名」「從來就不是一國的，有甚麼分裂可言？」還有網友提醒注意安全，「要當心潛伏在台灣的協力者！」另有網友納悶「為什麼是重慶市了XD？」

    同日稍早，重慶市公安局發布警情通報，稱為堅決打擊沈伯洋透過發起、建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，該局根據《中華人民共和國刑法》《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》等有關規定，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播