不甩中共公安立案偵查 沈伯洋放話「台灣人沒在怕的」

對於遭中共重慶市公安局「立案偵查」，稱「黑熊學院」從事分裂國家犯罪活動，民進黨立委沈伯洋今天（28日）回應大酸「果然很共產黨」，並放話「台灣人沒在怕的」。

沈伯洋在臉書發文說，「昨天才分析中國的異常訊號，今天中國就行動了。……果然很共產黨。」他指出，這是一年內第6次，「這次還直接由公安立案偵查」，他預測中共下一步「大概就是通緝、缺席審判。」

沈伯洋最後還表示，「無所謂，反正，台灣人沒在怕的。」

多數網友留言相挺沈伯洋，稱「中共在自爽自嗨」「共產黨真的有病」「中共真的『公安』全世界」「這是新的榮譽勳章嗎？」「肯定是做對了才會被點名」「從來就不是一國的，有甚麼分裂可言？」還有網友提醒注意安全，「要當心潛伏在台灣的協力者！」另有網友納悶「為什麼是重慶市了XD？」

同日稍早，重慶市公安局發布警情通報，稱為堅決打擊沈伯洋透過發起、建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，該局根據《中華人民共和國刑法》《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》等有關規定，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任。

