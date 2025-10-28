遭中共立案偵查 沈伯洋：解決提出問題的人果然很共產黨

新華社等中國官媒報導，重慶市公安局10月28日發布警情通報，宣布對沈伯洋立案偵查。（資料照）

「新華社」等中國官媒報導，重慶市公安局今天發布警情通報，宣布對沈伯洋立案偵查，指控他以發起、建立「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，將依法追究其刑事責任。民進黨立委沈伯洋對此回應，解決提出問題的人，解決防衛台灣的人，果然很共產黨。

中國國台辦去年10月曾發布「台獨頑固份子」懲戒名單，其中包含民進黨立委沈伯洋。國台辦今年6月再宣布，對台獨頑固分子、民進黨立委沈伯洋關聯企業予以懲戒，禁止其父親沈土城經營的兆億有限公司與中國進行任何往來。

新華社等媒體今天轉發重慶市公安局的警情通報，指重慶市公安局依據「中華人民共和國刑法」及「關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」等有關規定，決定對沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任。

沈伯洋對此回應，他昨天才分析中國的異常訊號，今天中國就行動了。解決提出問題的人，解決防衛台灣的人，果然很共產黨。一年內第6次，這次還直接由公安立案偵查，下一步大概就是通緝、缺席審判。無所謂，反正，台灣人沒在怕的。

